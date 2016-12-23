В Алматы подозреваемый в мошенничестве продавал чужие участки земли

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 декабря 2016
  • 13
  • :
  • 42
Все области
Снег
днем 1º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

В Алматы подозреваемый в мошенничестве продавал чужие участки земли23.12.2016
    Криминал  09:49

    Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба городского ДВД.

    По данным полиции, 39-летний А. заключал незаконные сделки по продаже недвижимого имущества, то есть продавал не принадлежавшие ему земельные участки в поселке Кайрат Турксибского района, передает Kazakhstan Today.

    "Из слов подозреваемого, якобы когда-то 2 участка земли в 12 и 8 соток принадлежали его отцу и, найдя старые документы, он решил продать их, при этом показывал покупателям заведомо другие участки земли. По факту же в настоящее время прежние участки ему уже не принадлежат, о чем подозреваемый не мог не знать. Доверчивым покупателям он показывал совершенно другие участки и утратившие силу старые документы. Таким способом он обманывал покупателей и "продавал" им участки", - проинформировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.

    Далее подозреваемый брал у покупателей деньги, однако ссылаясь на занятость, затягивал срок переоформления имущества.

    "Удивительно, что граждане, не проверив достоверность информации об участках земли, доверились ему и заплатили суммы в особо крупном размере", - подчеркнул глава УВД.

    В пресс-службе добавили, что подозреваемый водворен в ИВС. Он уже дал признательные показания и обязуется возместить ущерб. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК. Полиция уточняет сумму ущерба. Кроме этого, проводятся мероприятия по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям, в связи с чем полицейские сообщают свои телефоны: 298-54-00 и 298-54-01.
    Просмотров: 2044
    При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
    Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
    В разделе   криминал
    23.12.2016   11:09
    Задержанные сотрудники Счетного комитета и РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаялись - Антикоррупционный орган
    23.12.2016   10:44
    В Восточном Казахстане при попытке изнасилования 11-летней девочки задержали гражданина Китая
    23.12.2016   09:49
    В Алматы подозреваемый в мошенничестве продавал чужие участки земли
    23.12.2016   09:27
    Бывшему заместителю акима Костаная по амнистии сократили срок заключения
    22.12.2016   17:39
    В Казахстан из Саудовской Аравии экстрадирован подозреваемый в хищении 600 млн тенге
    Читаемое
    Видео
    Фоторепортажи
    ﻿
    Наши партнёры
    © Все права защищены
    ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
    Информационное агентство, интернет-газета
    Авторские права на материалы
    Информационного Агентства Kazakstan Today
    Яндекс.Метрика