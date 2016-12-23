В Алматы подозреваемый в мошенничестве продавал чужие участки земли

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщила пресс-служба городского ДВД.

По данным полиции, 39-летний А. заключал незаконные сделки по продаже недвижимого имущества, то есть продавал не принадлежавшие ему земельные участки в поселке Кайрат Турксибского района, передает Kazakhstan Today.

"Из слов подозреваемого, якобы когда-то 2 участка земли в 12 и 8 соток принадлежали его отцу и, найдя старые документы, он решил продать их, при этом показывал покупателям заведомо другие участки земли. По факту же в настоящее время прежние участки ему уже не принадлежат, о чем подозреваемый не мог не знать. Доверчивым покупателям он показывал совершенно другие участки и утратившие силу старые документы. Таким способом он обманывал покупателей и "продавал" им участки", - проинформировал начальник УВД Турксибского района подполковник полиции Жасулан Туруспаев.

Далее подозреваемый брал у покупателей деньги, однако ссылаясь на занятость, затягивал срок переоформления имущества.

"Удивительно, что граждане, не проверив достоверность информации об участках земли, доверились ему и заплатили суммы в особо крупном размере", - подчеркнул глава УВД.

В пресс-службе добавили, что подозреваемый водворен в ИВС. Он уже дал признательные показания и обязуется возместить ущерб. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК. Полиция уточняет сумму ущерба. Кроме этого, проводятся мероприятия по проверке личности подозреваемого на причастность к другим преступлениям, в связи с чем полицейские сообщают свои телефоны: 298-54-00 и 298-54-01.

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