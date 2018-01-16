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В Алматинской области задержали насильника16.01.2018
  • Фото: Интерфакс
Криминал  13:30

Талдыкорган. 16 января. Kazakhstan Today - 14 января полицейские Коксуского района задержали мужчину 1976 года рождения, подозреваемого в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.


Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, в селе Балпык би ранним утром 19 ноября неизвестный мужчина изнасиловал 37-летнюю женщину, которая направлялась на работу в областной центр. Женщина обратилась с соответствующим заявлением в районную полицию.

"Перепуганная женщина, находившаяся в шоковом состоянии, не смогла предоставить какие-либо внешние приметы преступника, за исключением того, что в пылу борьбы она поранила руку насильника пилкой для ногтей. В ходе организованных по данному факту оперативных мероприятий сотрудникам Коксуской районной полиции удалось установить подозреваемого. Задержанный уже дал признательные показания в изнасиловании. Его причастность к преступлению также доказывается результатами ряда проведенных экспертиз. Например, согласно геномной экспертизе, кровь на пилке для ногтей и одежде жертвы, оказалась идентична крови задержанного нами мужчины", - отметили в пресс-службе областной полиции.

В настоящее время расследование по данному факту продолжается. Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям сексуального характера.
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