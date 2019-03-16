В Алматинской области наркоторговцы использовали яд при производстве наркотиков

Талдыкорган. 15 марта. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области в рамках расследования уголовного дела по факту производства и распространения наркотиков также инкриминировали двум задержанным незаконный оборот ядовитых веществ, передает Kazakhstan Today.



В январе текущего года оперативники управления по борьбе с наркобизнесом при содействии спецназовцев задержали двух сельчан, подозреваемых в торговле наркотиками через Интернет. В заброшенном доме на окраине одного из поселков полицейские выявили лабораторию, где осуществлялось производство наркотиков и их расфасовка по дозам. Там стражи порядка обнаружили и изъяли свыше 6 килограммов наркотических веществ, часть из которых оказалась обычной марихуаной, другая - наркотиками синтетического происхождения с неизвестной примесью.



"По результатам проведенных экспертиз установлено, что изъятые наркотики растительного происхождения сильно пропитаны ядовитым веществом фенолом. Фенол относится к высокоопасным веществам. То есть усилиями полицейских из незаконного оборота региона были изъяты наркотики, которые являлись обычным ядом", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



В областной полиции отметили, что в связи с открывшимися обстоятельствами содержащимся под стражей лицам помимо производства, хранения и сбыта наркотиков также инкриминирована уголовная статья по факту незаконного оборота ядовитых веществ.



С начала года в Алматинской области из незаконного оборота изъято около 400 килограммов различных наркотиков, 20 килограммов из которых - гашиш.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства