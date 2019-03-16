В Алматинской области задержали восемь человек, разыскиваемых соседними странами

Талдыкорган. 15 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области полиция активизировала розыск уголовных преступников. За два дня задержаны почти три десятка разыскиваемых, среди них восемь лиц, объявленных в межгосударственный розыск Россией, Азербайджаном, Узбекистаном и Башкирией, передает Kazakhstan Today.

В регионе уже вторые сутки продолжается отработка "Розыск", в ходе которой полицейскими задержаны 28 разыскиваемых преступников, установлено местонахождение восьми без вести пропавших, раскрыто 19 преступлений из категории ранее совершенных, а также установлена личность трех человек, тела которых числились ранее неопознанными", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В Карасайском районе задержаны четыре человека, объявленных в межгосударственный розыск Узбекистаном. В Талгарском и Илийском районах задержаны еще двое лиц, разыскиваемых Российской Федерацией. В Талгаре удалось установить местонахождение мужчины, разыскиваемого Башкорстостаном, а в Текели задержан и помещен под стражу 33-летний мужчина, которого по подозрению в совершении преступления разыскивали правоохранители Азербайджана.

В ведомстве отметили, что информация о задержании разыскиваемых лиц уже направлена в МВД Казахстана и инициировавшим их розыск зарубежным коллегам.

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