В Алматы автоугонщик задержан при попытке похитить "Лексус" с помощью кодграббера

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В Алматы автоугонщик задержан при попытке похитить "Лексус" с помощью устройства для сканирования сигнализации и перехвата сигнала - кодграббера, передает Kazakhstan Today.

Лексус" 470-й модели 36-летний мужчина пытался угнать минувшей ночью на пересечении улиц Байзакова и Казыбек би, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"При ночном патрулировании района экипаж "Буран-53" заметил подозрительного мужчину, стоявшего возле джипа. В его руках был кодграббер. Благодаря слаженной работе сотрудников нашего подразделения, именно полицейских Узехан К. и Сапаргали Б., действия злоумышленника удалось предотвратить и нарушить его преступные планы. В настоящее время следствием устанавливается, с какой целью подозреваемый хотел угнать автомобиль", - прокомментировал командир Полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы полковник полиции Манап Саттаров.

Он также отметил, что личность задержанного установлена. Это ранее судимый уроженец Алматинской области.

Проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства