Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы ревнивый сожитель ранил ножом мать своих двух детей, его задержали на месте преступления, передает Kazakhstan Today.

В Турксибском районе на почве ревности 54-летний мужчина ударил ножом свою 35-летнюю супругу. Женщина доставлена в больницу, мужчина задержан. Орудие преступления изъято, проинформировала пресс-служба департамента полиции Алматы.

Эта пара проживала 10 лет в гражданском браке, имеет двух несовершеннолетних детей. В семье были постоянные скандалы и ссоры. В один из конфликтов мужчина, достав нож, ударил мать своих детей в область бедер. К счастью, ранения оказались незначительными, здоровью и жизни женщине ничего не угрожает", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы Департамента полиции Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По его словам, подозреваемого задержали по горячим следам. В настоящее время в управлении полиции Турксибского района проводится досудебное расследование по статье 107 УК РК.

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