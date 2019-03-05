В Астане разыскивают пострадавших от действий воров, которые оперировали в торгово-развлекательных центрах

Автомобиль был приобретен гражданином Ю. в кредит в конце прошлого года, и у него имеется страховой полис на случай угона транспортного средства. Таким образом, гражданин Ю. намеревался избавиться от недавно приобретенного автомобиля и получить денежную компенсацию по страховке.