В Астане разыскивают пострадавших от действий воров, которые оперировали в торгово-развлекательных центрах

29 октября полицейские Астаны за совершение ряда краж в бутиках мужской одежды торгово-развлекательных центров "Хан Шатыр" и "Астана Молл" установлены и задержаны трое подозреваемых. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье "Кража" УК РК. Сейчас продолжается проверка на причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
Пострадавших от действий указанных лиц просят обращаться в ДП по телефонам: 71-60-28, 71-60-24, 71-60-69 или 102.
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