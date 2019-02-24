В Астане разыскивают подозреваемого в совершении ряда краж в компьютерных клубах

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Полицейскими Астаны проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении ряда краж личного имущества у посетителей и персонала компьютерных клубов, передает Kazakhstan Today.

"В совершении преступлений подозревается мужчина, 1989 года рождения. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Всех, кто располагает информацией о местонахождении либо о совершении данным лицом противоправных действий, просим обращаться в департамент полиции Астаны по телефонам: 8(7172) 71-60-24, 71-60-69 либо 102", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В полиции призывают граждан быть бдительными, заботиться о сохранности своего имущества и не оставлять без присмотра личные вещи.

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