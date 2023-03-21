В Астане суд вынес приговор создателю финпирамиды и руководителю преступной группы
Также судом разрешены гражданские иски потерпевших
Фото: Depodotphotos
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Районный суд № 2 Сарыаркинского района города Астаны вынес приговор создателю финансовой пирамиды и руководителю преступной группы, сообщает пресс-служба суда.
В октябре-декабре 2019 года организатор М. вовлек в преступную группу 6 человек и с целью имитации предпринимательской деятельности приобрел несколько ТОО, от имени которых распространил сведения о том, что их компании занимаются продажей транспортных средств по ценам ниже рыночных", - проинформировали в пресс-службе.
По данным суда, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года ТОО "Mega-General Cоmpany", Mega-General Co, NurAutoKz и ИП "Nur-Ai" заключили с более чем 300 лицами договоры, в результате чего привлекли денежные средства и имущество граждан на общую сумму свыше 7,5 миллиарда тенге.
Также М. обвинялся в мошенничестве. Для поддержания деятельности финпирамиды указанные лица путем обмана и злоупотребления доверием оформили кредиты под залог полученных транспортных средств, а также под предлогом продажи автомашин завладели деньгами более 25 потерпевших в особо крупном размере", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в суде, он признан виновным в создании и руководстве организованной группы, создании финансовой (инвестиционной) пирамиды, а также в совершении мошенничества в составе преступной группы в особо крупном размере.
По совокупности уголовных правонарушений суд признал М. виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. М. назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, а также занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, судом разрешены гражданские иски потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Талдыкорганском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды.