Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
11 января 2017
  • 05
  • :
  • 56
Все области
-14º Туман
днем 3º    ночью -7º
17:00
.
Aнонс

В Атырау школьный сантехник арестован по подозрению в убийстве учителя физкультуры10.01.2017
  • Фото: korrespondent.net
Криминал  19:39

Атырау. 10 января. Kazakhstan Today - В Атырау школьный сантехник арестован по подозрению в убийстве учителя физкультуры, сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

По информации пресс-службы, 5 января было обнаружено тело учителя физкультуры средней школы №16 города Атырау, 1960 года рождения, со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний сантехник данного учебного заведения, который по совместительству работал там же сторожем, передает Kazakhstan Today.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 99 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстан. 8 января 2016 года следственный судья суда №2 города Атырау удовлетворил ходатайство следователя о применении в отношении А.И. меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщили в суде.

Отмечается, что подозреваемый во время следствия будет находится в СИЗО.
Просмотров: 3496
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
10.01.2017   20:45
Акмолинские полицейские прошли 15 километров по следам украденной лошади
10.01.2017   20:12
Куандык Бишимбаев задержан по обвинению в неоднократном получении взяток
10.01.2017   19:39
Фото: korrespondent.net
В Атырау школьный сантехник арестован по подозрению в убийстве учителя физкультуры
10.01.2017   18:13
Фото: http://www.pkzsk.info/
В Петропавловске угнали маршрутный автобус
10.01.2017   16:44
В Шымкенте обещавшая земельные участки мошенница присвоила более 5 млн тенге
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика