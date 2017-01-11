Атырау. 10 января. Kazakhstan Today - В Атырау школьный сантехник арестован по подозрению в убийстве учителя физкультуры, сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

По информации пресс-службы, 5 января было обнаружено тело учителя физкультуры средней школы №16 города Атырау, 1960 года рождения, со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний сантехник данного учебного заведения, который по совместительству работал там же сторожем, передает Kazakhstan Today.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 99 (Убийство) Уголовного кодекса Республики Казахстан. 8 января 2016 года следственный судья суда №2 города Атырау удовлетворил ходатайство следователя о применении в отношении А.И. меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщили в суде.

Отмечается, что подозреваемый во время следствия будет находится в СИЗО.

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