Атырау. 20 января. Kazakhstan Today - В Атырау задержан водитель автомобиля, сбивший 17 января насмерть девочку, сообщили в ДВД города.

По информации полиции, автомобиль "Lada Priora" черного цвета, совершивший наезд на ребенка, был найден сегодня утром. Установлен и задержан водитель - житель города Атырау, 1983 года рождения, передает Kazakhstan Today.

"Машину обнаружили по месту жительства водителя. Сейчас с ним проводятся оперативно-следственные действия в рамках досудебного расследования по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и статье 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия). Задержанный водитель водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в ДВД.

Как сообщалось ранее, утром 17 января на трассе Атырау - Дамба неизвестная автомашина сбила девочку 2002 года рождения. Ребенок с многочисленными травмами был доставлен в областную детскую больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

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