В Атырауской области сельчанин получил условный срок за изнасилование жены

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В Атырауской области сельчанин получил условный срок за изнасилование жены14.01.2017
Криминал  11:49

Атырау. 14 января. Kazakhstan Today - Решением Курмангазинского районного суда 46-летний житель села Дашино Атырауской области получил условный срок за изнасилование жены.

Насилие над женщиной происходило неоднократно. В результате она заявила в полицию. Назначенная экспертиза полностью подтвердила ее слова. В отношении мужа было возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 2 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно), передает Kazakhstan Today.

"Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно. При назначении наказания были учтены искреннее раскаяние подсудимого, прощение потерпевшей и наличие несовершеннолетних детей от общего брака", - цитирует заместителя прокурора Курмангазинского района Магилана Рахимова газета "Ак Жайык".
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