В Атырауской области замначальника РОВД продал чужой автомобиль

Атырау. 18 января. Kazakhstan Today - В Атырауской области замначальника РОВД Курмангазинского района приговорен к штрафу в размере 4,2 млн тенге с конфискацией имущества за продажу чужого автомобиля, сообщила пресс-служба Курмангазинского районного суда.

"Судом установлено, что подсудимый М.А., являясь заместителем начальника отдела внутренних дел Курмангазинского района, в июле 2016 года, встретив на улице ранее знакомого Б.Б., продал автомобиль марки КамАЗ-5511, стоящий без присмотра возле чайханы, хозяином которого являлся гражданин Республики Таджикистан Х.Р. В суде подсудимый М.А. полностью признал свою вину", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что в суд дело поступило с ходатайством о рассмотрении в согласительном производстве с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

Приговором суда М.А. признан виновным по части 2 статьи 361 УК Республики Казахстан. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2000 месячных расчетных показателей - 4 242 000 тенге, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, в органах внутренних дел. Также подсудимый лишен звания майора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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