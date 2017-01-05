В Европу проникли 400 боевиков ИГ

Рим. 4 января. Kazakhstan Today - От 300 до 400 боевиков террористической группировки "Исламское государство" проникли из Сирии в Косово под видом беженцев, сообщает электронная версия газеты The Daily Mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Сообщается, что террористы покидают зону боевых действий после сокрушительных поражений от сирийской армии и ее союзников. Боевики переодеваются в гражданскую одежду и стараются затеряться среди тысяч беженцев. Некоторые из них попадают в поле зрения спецслужб, однако большинству удается проскользнуть незамеченными, передает Kazakhstan Today.

Среди проникшей в Европу группировки - один из крупных главарей ИГ Лавдрим Мухаджери, известный также под именем Абу Абдулла аль-Косова. Его знают не только как лидера косовских албанцев ИГ, но и как успешного вербовщика в ряды боевиков.

27-летний уроженец Македонии Мухаджери уехал в Сирию в конце 2012 года, а затем был замечен в нескольких пропагандистских видео ИГ, в которых он призывал албанцев вступать в ряды террористов. Кроме того, в Интернете появились фотографии, где он отрезает пленному голову, и видео, в котором террорист застрелил человека из гранатомета.

По данным правоохранителей, в планы Мухаджери и его сторонников могут входить атаки на международные и государственные учреждения.

26 декабря в результате удара возглавляемой США коалиции на сирийской территории возле плотины Табка был ликвидирован один из главарей ИГ - Абу Джандаль аль-Кувайти. Известно, что он был одним из ключевых лидеров группировки, контролирующей город Ракка, самопровозглашенную столицу ИГ в Сирии, сообщает Lenta.ru.

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