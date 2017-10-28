В Карагандинской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве таксистки

Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области задержали подозреваемого в убийстве таксистки, передает Kazakhstan Today.

Об исчезновении Юлии Стонкус стало известно вчера. Девушка работала водителем. По предварительным данным, в офис службы такси пришли трое мужчин. Они заказали машину, чтобы доехать до Шахтинска. Заказ диспетчер передала Юлии. Девушка уехала с клиентами, и больше её никто не видел, пишет nv.kz

Сегодня утром стало известно, что Стонкус нашли мёртвой на фёдоровских дачах. Злоумышленники пробили ей голову. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил пресс-секретарь областного ДВД Бахытжан Кудияров, несколько часов назад по горячим следам задержан 35-летний мужчина, который дал признательные показания. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, расследование продолжается.

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