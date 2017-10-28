В Карагандинской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве таксистки

Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области задержали подозреваемого в убийстве таксистки, передает Kazakhstan Today.
Об исчезновении Юлии Стонкус стало известно вчера. Девушка работала водителем. По предварительным данным, в офис службы такси пришли трое мужчин. Они заказали машину, чтобы доехать до Шахтинска. Заказ диспетчер передала Юлии. Девушка уехала с клиентами, и больше её никто не видел, пишет nv.kz
.
Сегодня утром стало известно, что Стонкус нашли мёртвой на фёдоровских дачах. Злоумышленники пробили ей голову. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил пресс-секретарь областного ДВД Бахытжан Кудияров, несколько часов назад по горячим следам задержан 35-летний мужчина, который дал признательные показания. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, расследование продолжается.
Просмотров: 1996
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter