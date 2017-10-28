Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
28 октября 2017
  • 24
  • :
  • 46
Все области
12º Пасмурно
днем 21º    ночью 17º
17:00
.
Aнонс

В Карагандинской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве таксистки28.10.2017
Криминал  18:52

Караганда. 28 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области задержали подозреваемого в убийстве таксистки, передает Kazakhstan Today.

Об исчезновении Юлии Стонкус стало известно вчера. Девушка работала водителем. По предварительным данным, в офис службы такси пришли трое мужчин. Они заказали машину, чтобы доехать до Шахтинска. Заказ диспетчер передала Юлии. Девушка уехала с клиентами, и больше её никто не видел, пишет nv.kz.

Сегодня утром стало известно, что Стонкус нашли мёртвой на фёдоровских дачах. Злоумышленники пробили ей голову. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщил пресс-секретарь областного ДВД Бахытжан Кудияров, несколько часов назад по горячим следам задержан 35-летний мужчина, который дал признательные показания. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, расследование продолжается.
Просмотров: 1996
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
28.10.2017   18:52
В Карагандинской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве таксистки
28.10.2017   13:25
В Уральске с помощью спецназа задержали мужчину, ранившего человека из травматики
28.10.2017   12:24
С ведома охранника с территории предприятия в Талдыкоргане похитили товаров на 18,6 млн тенге
27.10.2017   17:53
Женщина насмерть забила мужа табуреткой в Талгаре
27.10.2017   11:37
Директора ветстанции в Алматинской области оштрафовали за вымогательство взяток
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today