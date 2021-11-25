В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 млн тенге

КАРАГАНДА. 24 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области задержан житель области по факту незаконного обналичивания средств и содействия в уклонении от уплаты налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате следственных действий установлено, что гражданин Ныгмет приобрел 100% долю уставного капитала ТОО "Промтехстрой 2010", специализировавшегося на выполнении строительно-монтажных работ. Однако от имени ТОО были заключены фиктивные сделки с ТОО KZ VEFA-STROY, незаконно выписаны счета-фактуры на 258 миллионов тенге за вознаграждение в размере 7% от суммы заключенных договоров. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказаны", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Государству нанесен ущерб на сумму свыше 82 млн тенге в виде неуплаченных налогов.
Обвиняемый осужден к 1,5 годам ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что в Алматы разоблачили мошенницу, помогавшую фирмам уклоняться от уплаты налогов.