В Алматы разоблачили мошенницу, помогавшую фирмам уклоняться от уплаты налогов
22.11.2021, 15:06 27406
Фото: news.yandex.com
АЛМАТЫ. 22 НОЯБРЯ - Жительницу Алматы осудили за незаконное обналичивание денег, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, территориальный департамент Алматы завершил досудебное расследование в отношении Т. Еремеевой, занимавшейся преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств.
Следствие установило, что Т. Еремеева в период с конца 2019 года по 2020 год оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки первичных бухгалтерских документов на общую сумму более 2 млрд тенге. Преступные действия осуществлены за материальное вознаграждение через подконтрольные ей 6 компаний".
Мошенницу осудили на 4 года и 8 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.
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В Кызылорде задержан криминальный авторитет
23.11.2021, 15:43 8587
Фото: policia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 23 НОЯБРЯ - В Кызылорде задержан ранее судимый криминальный авторитет. Его обвиняют в нападении на человека и автоугоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 ноября в дежурную часть УП города Кызылорды обратился местный житель. Вечером на одной из центральных улиц города неизвестные избили автовладельца, а его автомобиль Opel Vectra угнали. Причиненный материальный ущерб составил 1,5 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Своевременно всем патрульным службам направлена ориентировка на угнанное авто. Вскоре подозреваемые были задержаны. Они подожгли похищенный автомобиль. Выясняются все подробности и обстоятельства. В ходе следствия установлено, что один из подозреваемых - криминальный авторитет. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за несколько преступлений.
Так, в 2015 году он был осужден по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере) на 6 лет.
В настоящее время начато досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 2 статьи 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и по пункту 1 части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Двое подозреваемых в настоящее время взяты под стражу и водворены в изолятор временного содержания.
В Акмолинской области двое мужчин задержаны за организацию нелегальных азартных игр
23.11.2021, 15:41 6616
Фото: openbusiness.ru
КОКШЕТАУ. 23 НОЯБРЯ - За организацию нелегальных азартных игр в Акмолинской области задержаны двое мужчин. Они осуждены на 2,5 года ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны два жителя области за организацию нелегальных азартных игр. Двое мужчин арендовали помещения в различных районах области и проводили незаконные азартные игры "Покер техасский холдем", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства. Злоумышленники осуждены на 2,5 года ограничения свободы.
В ВКО женщина незаконно реализовала 600 тонн дизтоплива
22.11.2021, 18:05 138187
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области женщина осуждена за незаконную реализацию более 600 тонн дизтоплива. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Баррель" пресечен факт реализации нефтепродуктов без разрешительных документов.
Следствием установлено, что жительница Урджарского района незаконно реализовала дизельное топливо в объеме более 600 тонн на сумму 151 млн. тенге без документов, подтверждающих законность их происхождения. Она приговорена к 3 годам лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе АФМ.