В Казахстане ликвидирована ОПГ скотокрадов

КАРАГАНДА. 30 МАЯ - В течение недели карагандинские полицейские в трех городах задержали две группы лжесотрудников банков, нанесших потерпевшим ущерб на сумму более 50 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 мая в Старогородской отдел полиции обратился 38-летний житель Темиртау. Ему в течение 13 дней звонил "сотрудник" одного из банков и под предлогом сохранения его денежных сбережений завладел 11 млн тенге. Потерпевший перевел средства через мобильный банкинг на неустановленный счет, сообщает Polisia.kz

В ходе проведения спецоперации сотрудники криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении этого преступления задержали двоих карагандинцев, 31 и 27 лет. В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков (одна из которых безымянная) и чужое удостоверение личности. В то же время в Караганде по месту жительства задержанных также проводились следственные действия. Здесь у них обнаружены несколько карт оплаты", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Ранее сотрудники департамента полиции Карагандинской области совместно со службой безопасности банка задержали группу лиц, также использовавшую чужие банковские карты. Они пытались снять деньги, оформленные в качестве кредита потерпевшей и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге и семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флеш- и сим-карты, также интернет-роутеры. Ущерб составляет около 40 млн тенге.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 190, часть 3, УК РК, с санкции суда все подозреваемые арестованы. Полицейскими проверяется их причастность к другим аналогичным фактам мошенничества на территории РК.

Лжесотрудникам банка грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.