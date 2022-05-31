В Казахстане ликвидирована ОПГ скотокрадов

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ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - В результате организованной департаментом криминальной полиции МВД специальной операции совместно с департаментом полиции Павлодарской области при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее, задержана межрегиональная преступная группа из пяти человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также доказывается совершение шести краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Всего ими было похищено 167 голов скота. При обысках у подозреваемых обнаружены еще 67 похищенных лошадей, автомашина и два мотоцикла", - сообщает Polisia.kz.
Установлено, что группа предусматривала четкую иерархию и распределение ролей между ее участниками. При этом похищенный скот перегонялся в заготовленную для убоя местность, мясо сбывалось знакомым мясникам для продажи населению.
В отношении преступной группы дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК, то есть создание, руководство и участие в организованной преступной группе, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в полиции.
Напомним, в Уголовный кодекс введена отдельная статья "Скотокрадство", предусматривающая максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ужесточено наказание за неоднократность, а также кражу с проникновением в помещения (сарай, загон и т.д.).
Перевод этих признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможности ухода подозреваемых от ответственности в связи примирением сторон. Эти меры за последние пять лет способствовали сокращению краж скота на 35%, в том числе вдвое сократилось число похищенных животных. В текущем году количество краж скота снизилось на 26,9%, улучшена их раскрываемость на 6,7% (61,1%), при этом из похищенных 2618 голов скота найдено и возвращено 1634, или 62,4%", - отметили в МВД.