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В Казахстане ликвидирована ОПГ скотокрадов

30.05.2022, 09:40 14326
В Казахстане ликвидирована ОПГ скотокрадов
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - В результате организованной департаментом криминальной полиции МВД специальной операции совместно с департаментом полиции Павлодарской области при перегоне 40 голов лошадей, похищенных в Семее, задержана межрегиональная преступная группа из пяти человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Также доказывается совершение шести краж скота в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Всего ими было похищено 167 голов скота. При обысках у подозреваемых обнаружены еще 67 похищенных лошадей, автомашина и два мотоцикла", - сообщает Polisia.kz

 
Установлено, что группа предусматривала четкую иерархию и распределение ролей между ее участниками. При этом похищенный скот перегонялся в заготовленную для убоя местность, мясо сбывалось знакомым мясникам для продажи населению. 
 

В отношении преступной группы дополнительно возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК, то есть создание, руководство и участие в организованной преступной группе, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили в полиции. 

 
Напомним, в Уголовный кодекс введена отдельная статья "Скотокрадство", предусматривающая максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ужесточено наказание за неоднократность, а также кражу с проникновением в помещения (сарай, загон и т.д.). 
 

Перевод этих признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможности ухода подозреваемых от ответственности в связи примирением сторон. Эти меры за последние пять лет способствовали сокращению краж скота на 35%, в том числе вдвое сократилось число похищенных животных. В текущем году количество краж скота снизилось на 26,9%, улучшена их раскрываемость на 6,7% (61,1%), при этом из похищенных 2618 голов скота найдено и возвращено 1634, или 62,4%", - отметили в МВД.


 

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Две группы лжесотрудников банков задержаны в трех городах Казахстана

30.05.2022, 19:18 6036
КАРАГАНДА. 30 МАЯ - В течение недели карагандинские полицейские в трех городах задержали две группы лжесотрудников банков, нанесших потерпевшим ущерб на сумму более 50 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
6 мая в Старогородской отдел полиции обратился 38-летний житель Темиртау. Ему в течение 13 дней звонил "сотрудник" одного из банков и под предлогом сохранения его денежных сбережений завладел 11 млн тенге. Потерпевший перевел средства через мобильный банкинг на неустановленный счет, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе проведения спецоперации сотрудники криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении этого преступления задержали двоих карагандинцев, 31 и 27 лет. В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков (одна из которых безымянная) и чужое удостоверение личности. В то же время в Караганде по месту жительства задержанных также проводились следственные действия. Здесь у них обнаружены несколько карт оплаты", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин. 

 
Ранее сотрудники департамента полиции Карагандинской области совместно со службой безопасности банка задержали группу лиц, также использовавшую чужие банковские карты. Они пытались снять деньги, оформленные в качестве кредита потерпевшей и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге и семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флеш- и сим-карты, также интернет-роутеры. Ущерб составляет около 40 млн тенге. 
 
По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 190, часть 3, УК РК, с санкции суда все подозреваемые арестованы. Полицейскими проверяется их причастность к другим аналогичным фактам мошенничества на территории РК. 
 
Лжесотрудникам банка грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
 
Ранее в Карагандинской области выявлена ОПГ, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур.
 

В Алматинской области задержали таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира

30.05.2022, 17:04 7371
ТАЛДЫКОРГАН. 30 МАЯ - В Каскелене задержали 45-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве своего клиента. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 мая в Каскелене у ЖК "Карлыгаш" было обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
 

Тело потерпевшего обнаружено на стоянке местных таксистов у шлагбаума при въезде в жилищный комплекс. У мужчины оказалось колотое ранение в грудь. Выяснилось, что убийство совершил один из таксистов, который, повздорив со своим клиентом, ударил его монтажной отверткой. Скрывшегося с места происшествия подозреваемого задержали по его месту жительству. Он был доставлен в районное управление полиции и помещен под стражу. Расследование проводится по статье 99 УК РК (Убийство)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
В убийстве подозревается ранее судимый 45-летний житель Каскелена, занимавшийся частным извозом. Отвертка, ставшая орудием преступления, приобщена к материалам уголовного расследования в качестве вещественного доказательства.
 

В Карагандинской области выявлена ОПГ, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур

30.05.2022, 16:16 8366
В Карагандинской области выявлена ОПГ, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 30 МАЯ - Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов", - сообщили в АФМ.

 
Отмечается, что в отношении организатора избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
 
 

Две дорожные компании столицы оштрафовали на 540 млн тенге за картельный сговор

30.05.2022, 14:19 9856
Две дорожные компании столицы оштрафовали на 540 млн тенге за картельный сговор
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Столичный антимонопольный департамент завершил расследование в отношении дорожных компаний ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой". Они привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на общую сумму 539,9 миллиона тенге за картельный сговор на закупках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судебные разбирательства длились практически год.
 
Расследование проходило по факту картельного сговора между ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" в части поддержания цен на конкурсах по закупу услуг строительства и ремонта автомобильных дорог. Общая сумма тендеров составила 14,7 млрд тенге. 
 

Тогда было установлено, что ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" принимали участие в государственных закупках, один из которых создавал другому мнимую конкуренцию для признания закупок состоявшимися по максимально возможной цене", - сообщили в АЗРК

 
В частности, 9 апреля 2020 года организатор закупок АО "НК "КазАвтоЖол" объявил тендер на сумму 7 280 315 541 тенге. ТОО "АБК-Автодор НС" предложило цену, равную стартовой - 7 280 315 541 тенге, а ТОО "Казахдорстрой" снизило цену на 0,004%, или на 315 541 тенге, от стартовой, предложив 7 млн 280 тысяч тенге. По итогам конкурса ТОО "Казахдорстрой" было признано победителем. 
 

В результате по итогам 7 лотов объекты расследования были признаны победителями при минимальном снижении цены, где выступали единственными конкурентами друг другу, предлагая цену, равную стартовой либо с минимальным снижением, без проявления конкурентной борьбы", - информирует ведомство. 

 
В отношении ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой" были возбуждены административные дела. По итогам рассмотрения предприятия привлечены к административной ответственности с наложением штрафа и конфискацией монопольного дохода на сумму: ТОО "АБК-Автодор НС" - 106,3 млн тенге, ТОО "Казахдорстрой" - 433,5 млн тенге. 
 
Постановления судов вступили в законную силу.
 
ТОО "АБК-Автодор НС" уже оплатило часть штрафа в размере 54,7 млн тенге.
 

Полиция начала расследование смертельного отравления семерых жителей Павлодарской области

30.05.2022, 12:19 11911
Полиция начала расследование смертельного отравления семерых жителей Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - Полицейские Павлодарской области сообщили о начале расследования смертей семерых человек после употребления неизвестной жидкости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция установила, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость, в результате чего скончались 7 человек.
 

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией. По остаткам жидкости также назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Выпуск или продажа товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Напомним, 27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая стало известно о кончине пациентов 1980 и 1974 годов рождения. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.
 

В Нур-Султане осудили фальшивомонетчиков

30.05.2022, 11:42 12471
НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении группы лиц, изобличенных в хранении и сбыте поддельных денежных средств в размере 54 850 долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Суд приговорил Жомарта А.А., Чекиева И.Х., Иманбаева Р.А., Толеутая Б.Е. к 5 годам лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Отмечается, что фальшивые купюры вовлекались в оборот через столичные пункты обмена валют, пополнения личных счетов через банкоматы, а также путем внесения на личные счета в букмекерской конторе OLIMPBET. 
 
"АФМ призывает граждан быть осторожными и не приобретать иностранную валюту у посторонних лиц! В случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия. Обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в пресс-службе.
 

Подозреваемых в вымогательстве денег у медработников задержали в Туркестанской области

30.05.2022, 10:23 13516
Подозреваемых в вымогательстве денег у медработников задержали в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 30 МАЯ - В Туркестанской области пресечена преступная группа, которая, угрожая распространить порочащие сведения о финансовой деятельности медицинского учреждения, на системной основе занималась вымогательством денег с медработников в Мактааральском и Жетысайском районах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ранее к нам в управление криминальной полиции ДП с заявлением обратился работник одного из медучреждений о том, что неизвестные лица путем угрозы распространения и публикации порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогали у него около 32 миллиона тенге", - сообщил начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

 
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе города Жетысая при вымогательстве денежных средств в крупном размере задержали подозреваемого - местного жителя, информирует Polisia.kz.
 
В качестве вещественного доказательства у задержанного изъяли 32 миллиона тенге.
 

В результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений города Шымкента (…) задержан второй подозреваемый, житель Мактааральского района. В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС", - резюмировал спикер.

 

В Алматы провели спецоперацию по задержанию местного жителя, который вымогал у предпринимателя $260 тысяч.
 

Экс-министр культуры и спорта Мухамедиулы помещен под стражу

29.05.2022, 13:40 19951
Экс-министр культуры и спорта Мухамедиулы помещен под стражу
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - проинформировали в агентстве. 

 
Напомним, что антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
 

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