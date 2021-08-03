В Казахстане растёт число киберпреступлений

ФОТО: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане растёт число киберпреступений, в том числе мошеннических случаев в отношении интернет-пользователей. Об этом сегодня на брифинге в МВД РК сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Чаще всего мошенники получают частичную или полную предоплату за товар или услугу по интернет-объявлениям, после чего исчезают.

К таким преступлениям относятся: недоставка заказанного через Интернет товара или несоответствие товара заявленным характеристикам, а также невыполнение каких-либо услуг: аренды квартиры, проведения ремонтных работ, помощь в получении кредита, купли-продажи автозапчастей", - рассказал глава департамента.

Адилов привёл в пример случай в Жамбылской области, где мошеннице удалось обмануть более 40 человек.

В социальной сети Instagram женщина создала аккаунт под названием "Showroom__ss", где выложила каталог с женской одеждой, разместила ложные объявления о продаже. При этом, не имея в наличии указанного товара, принимала заказы со 100%-ной предоплатой, обещая покупателям осуществить доставку товара посредством курьерской службы. А учитывая, что курьерскими службами товары доставляются в среднем в течение недели, это обстоятельство позволило ей продолжить свои преступные действия и обманывать других лиц таким же способом. В результате от преступных действий подозреваемой пострадали 40 граждан с причинением материального ущерба на общую сумму порядка 2 млн тенге", - рассказал Адилов.

В то же время, по его словам, благодаря работе следственного комитета, с начала этого года интернет-мошенники возместили казахстанцам ущерб на 1 млрд тенге.

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