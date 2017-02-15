Павлодар. 15 февраля. Kazakhstan Today - Суд №2 по уголовным делам Павлодарской области обязал главу регионального департамента Комитета оплаты медицинских услуг Дюсебека Казангапова выплатить штраф в 7,7 млн тенге, что в 70 раз больше полученных им взяток.

Чиновника признали виновным в неоднократных взятках, которые Казангапов брал с главврачей Павлодара и Экибастуза. Как сообщали в антикоррупционной службе, Казангапов в своем кабинете получил от главврача павлодарской горбольницы №1 сертификат "Французского дома" на 30 тысяч тенге, затем принял в конвертах 80 тысяч тенге от главврачей пяти медучреждений Экибастуза, передает Kazakhstan Today.

Свою вину в суде чиновник признал. Как пояснил адвокат подсудимого, деньги нужны были главе департаменте на лечение онкобольного внука.

Дело в отношении заместителя Казангапова Нуржамал Аханаевой выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в суде 21 февраля. Дела главврачей также выделены в отдельные производства, пишет pavlodarnews.kz

Напомним, 31 декабря 2016 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании руководителя департамента Комитета оплаты медицинских услуг Павлодарской области Министерства здравоохранения и социального развития РК Д. Казангапова и его заместителя Н. Аханаевой. По данным ведомства, они на системной основе получали взятки от руководителей медучреждений области за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и общее покровительство.

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