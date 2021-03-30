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В Павлодаре возле мусорного контейнера обнаружено тело мужчины

29.03.2021 36613
ПАВЛОДАР. 29 МАРТА - В Павлодаре рядом с мусорным контейнером обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 марта во дворе дома по улице Лермонтова, возле мусорного контейнера, обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в область брюшной полости", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

 
По информации pavon.kz, задержана 50-летняя подозреваемая.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство". 
 

Подозреваемая водворена в ИВС города Павлодара", - добавили в полиции.

 
Обстоятельства и условия совершения преступления установят в ходе досудебного расследования.
 

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