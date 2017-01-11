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В Петропавловске угнали маршрутный автобус10.01.2017
  • Фото: http://www.pkzsk.info/
Криминал  18:13

Петропавловск. 10 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске угнали маршрутный автобус, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

"В полицию поступило сообщение, что ночью в Петропавловске с парковки близ гостиницы "Ювента" был совершен угон маршрутного автобуса №101. Злоумышленник проник в салон, завел автобус и уехал ночью в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были изучены записи с камер видеонаблюдения. В течение нескольких часов автобус был обнаружен в микрорайоне Береке. Злоумышленника искали еще одни сутки.

По информации ДВД, в результате по подозрению в угоне был установлен и задержан 26-летний житель Петропавловска. Выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Из показаний следовало, что автобус был угнан им из хулиганских побуждений в нетрезвом состоянии. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.

Как сообщил и. о. начальника управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Балабек Жахин, в 2016 году на территории Северо-Казахстанской области было зарегистрировано 105 фактов неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, 98 из которых раскрыты.
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