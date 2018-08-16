Усть-Камегонорск. 15 августа. Kazakhstan Today - В военном суде Семейского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, который во время ссоры ударил сослуживца штык-ножом, передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что "15 мая 2018 года, около 15.00, в раздевалке воинской части 30... между рядовыми контрактной службы М. и А. произошла ссора, в ходе которой М., вытащив штык-нож, нанес им удар в область правой части брюшной полости А., тем самым причинив последнему тяжкий вред здоровью", сообщила пресс-служба суда.

В ходе судебного заседания стороны заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

"Приговором военного суда Семейского гарнизона М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 3, 4 части 3 статьи 440 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, выразившееся в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и части 2 статьи 447 УК РК (Нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части, повлекшие тяжкие последствия). Ему назначено четыре года лишения свободы. На основании статьи 63 УК РК наказание назначено условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Просмотров: 5812