В Шымкенте грабитель находил своих жертв через Интернет

Шымкент. 15 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали 25-летнего грабителя сотовых телефонов, который находил своих жертв через Интернет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДВД Южно-Казахстанской области, в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента с заявлением обратился 37-летний горожанин о том, что на одной из городских улиц неизвестный мужчина ограбил несовершеннолетнего сына, забрав у него сотовый телефон. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК (Грабеж).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента задержали подозреваемого, 1992 года рождения, жителя областного центра. Следствием установлена причастность задержанного к более 15 фактам грабежа.

"25-летний грабитель находил своих жертв через Интернет среди желающих продать сотовый телефон. Затем при встрече, под предлогом посмотреть товар, грабитель завладевал мобильниками потерпевших и скрывался в неизвестном направлении. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 800 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе ДВД.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты, подозреваемый арестован. Ведется следствие.

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