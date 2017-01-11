В Шымкенте обещавшая земельные участки мошенница присвоила более 5 млн тенге

В Шымкенте мошенница присвоила более 5 млн тенге, пообещав своим жертвам предоставить земельные участки, сообщили в пресс-службе Южно-Казахстанского областного суда.

Как было установлено в суде, подсудимая М.Р. познакомилась с потерпевшим Ш.А. Войдя к нему в доверие, она пообещала предоставить земельный участок через хороших знакомых, взяв у него $15 тыс. (3 млн 211 тыс. 050 тенге) и 105 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы, М.Р. также познакомилась с потерпевшим С.З. Пообещав ему предоставить два земельных участка площадью 10 и 5 соток, присвоила обманным путем 1 800 000 тенге.

Енбекшинский районный суд Шымкента признал М.Р. виновной в неоднократном совершении мошенничества и присвоении чужого имущества в крупном размере (пункт 2 части 2 статьи 190 и пункт 1 части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса РК) и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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