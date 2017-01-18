В Шымкенте ограбили Свято-Никольский кафедральный собор

Шымкент. 17 января. Kazakhstan Today -Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор, сообщает портал "Отырар ТВ
".
По его данным, были украдены ящик с деньгами для подаяний, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи, передает Kazakhstan Today.
По версии служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.
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