В Шымкенте ограбили Свято-Никольский кафедральный собор

Шымкент. 17 января. Kazakhstan Today -Сегодня ночью был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор, сообщает портал " Отырар ТВ ".

По его данным, были украдены ящик с деньгами для подаяний, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи, передает Kazakhstan Today.

По версии служителей храма, злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.

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