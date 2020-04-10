В СКО экс-замруководителя управления финансов за хищение 574 млн тенге осужден на 8 лет лишения свободы

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области подозреваемого в хищении бюджетных средств в сумме 574 млн тенге бывшего заместителя руководителя управления финансов осудили на 8 лет лишения свободы, передает Kazakhstan Today

Как сообщил руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Куаныш Жапаков, департаментом по Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления финансов указанной области Калиева А.З., который подозревался в хищении бюджетных средств в сумме 574 млн тенге, выделенных в качестве оплаты услуг по выполнению землеустроительных и земельно-кадастровых работ, путем привлечения аффилированных предприятий.

4 апреля 2020 года приговором суда города Петропавловска Калиев А.З. осужден к лишению свободы сроком на 8 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Этим же приговором Калиева Д.Б. осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет", - сказал он.

Также ранее департаментом по Павлодарской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя Павлодарского филиала РГКП "Казакстан су жолдары", который подозревался в хищении бюджетных средств в сумме 6,3 млн тенге путем заключения в 2018 году фиктивной сделки о приобретении товарно-материальных ценностей.

7 апреля 2020 года приговором суда №2 города Павлодара указанный руководитель осужден и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Помимо этого, по словам К. Жапакова, вынесен итог рассмотрения представления, внесенного в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса, в отношении председателя районного суда.

Так, ранее Антикоррупционной службой внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного доноса о совершении преступления.

Протокольным решением Комиссии по судейской этике Алматинского филиала Союза судей РК от 3 апреля 2020 года в отношении председателя Алмалинского районного суда города Алматы Арипова К.С. вынесено общественное порицание за совершение дисциплинарного проступка, противоречащего судейской этике.

Кроме того, руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Куаныш Жапаков рассказал о фактах коррупционных уголовных правонарушений, зарегистрированных за прошедшую неделю.

Департаментом по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления сельского хозяйства и земельных отношений указанной области, а также главных специалистов Отделов сельского хозяйства Житикаринского и Джангельдинского районов. Они подозреваются в хищении более 37 млн тенге государственных субсидий, путем умышленного подтверждения фактически не выполненных крестьянскими хозяйствами работ по обеспечению водой пастбищ и животноводческих хозяйств.

Департаментом по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении оперуполномоченного Управления полиции Илийского района по факту получения взятки в сумме 300 тыс. тенге за не привлечение гражданина к уголовной ответственности по факту кражи скота.

Этим же департаментом зарегистрировано досудебное расследование в отношении начальника и старшего инженера отдела по чрезвычайным ситуациям Карасайского района ДЧС по Алматинской области, которые подозреваются в получении взятки в сумме 665 тыс. тенге за положительное решение по соответствию актов проверок деятельности ТОО.

Департаментом по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении директора областного филиала РГП "Енбек-Актобе" КУИС МВД РК, который похитил бюджетные средства в сумме 5 млн тенге, выделенные на капитальный ремонт инженерно-технических средств охраны Учреждения КА-168/1. Находившийся в розыске подозреваемый задержан и водворен в ИВС УВД города Актобе.

Департаментом по Восточно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении начальника станции Жангиз-Тобе филиала АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Семейское отделение", который подозревается в получении взятки от дежурного указанной станции в сумме 200 тыс. тенге за общее покровительство.

Департаментом по городу Нур-Султану начато досудебное расследование в отношении директора одной из школ столицы, который подозревается в получении взяток в общей сумме 623 тыс. тенге от индивидуальных предпринимателей за подписание договоров о государственных закупках и оплаты по ним, чем воспрепятствовал законным интересам субъектов малого и среднего бизнеса.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Окончательные решения в отношении вышеуказанных подозреваемых лиц с определением степени их виновности будут вынесены судом", - сообщил Куаныш Жапаков.

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