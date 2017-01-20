В США казахстанец признался в сговоре с целью поддержки ИГИЛ

Нью-Йорк. 20 января.Kazakhstan Today - Гражданин Казахстана Ахрор Сайдахметов признал в федеральном суде в Нью-Йорке свою вину в сговоре с целью оказания поддержки террористической группировки "Исламское государство", говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства юстиции США.

По данным следствия, 21-летний Ахрор Сайдахметов, проживавший в Нью-Йорке, пытался оказать материальную поддержку боевикам ИГ, а также подстрекал других людей воевать на стороне этой группировки, передает Kazakhstan Today.

"Обвиняемый намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ, или же совершить террористическую атаку на территории США, в случае если ему не удастся перебраться в Сирию", - говорится в заявлении прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Роберта Каперса.

Как утверждает прокуратура, молодой человек вступил в сговор с пятью другими лицами, жившими на территории Нью-Йорка, которым также были ранее предъявлены соответствующие обвинения. Речь идет о четырех гражданах Узбекистана.

По информации ТАСС , Сайдахметов был задержан в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди в феврале 2015 года. Власти США заявили, что он пытался сесть на самолет, вылетавший в Турцию, а далее, предположительно, намеревался перебраться в Сирию. Прокуратура утверждает, что вместе с казахстанцем билет на самолет также приобрел гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев. Обоих мужчин американские власти называют сторонниками ИГ, заявляя, что они были готовы совершить нападения на территории США.

Джурабоев признал свою вину в августе 2016 года. В случае признания вины ему и Сайдахметову грозит до 15 лет лишения свободы.

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