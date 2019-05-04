Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В столице осудили застройщиков, похитивших вклады дольщиков на сумму свыше 7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Прокуратурой города Нур-Султана направлено в суд уголовное дело в отношении застройщиков ЖСК "Толенды". Байжуманов А.С., Анаркулов Н.Н. и другие семь лиц обвинялись в хищении в 2012-2016 годах денежных вкладов 700 дольщиков на сумму более чем 7 млрд тенге при строительстве шести жилых комплексов "Аниса-1,2,3", "Коктал-2", "Абат" и "150 лет Абая", - проинформировали в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, указанные лица тратили деньги дольщиков на личные нужды. Байжуманов, являясь председателем ЖСК, незаконно оформлял квартиры и парковочные места на своих родственников и знакомых без оплаты, о чем в суде также заявляли сами потерпевшие.

Судебное разбирательство длилось один год. В суде было допрошено более 500 потерпевших.

В результате надлежащего поддержания государственного обвинения прокурорами вина подсудимых доказана, судом назначены наказания от 5 до 9 лет лишения свободы. Все преступно добытое имущество арестовано с целью возмещения ущерба потерпевшим. Приговор вступил в законную силу", - указали в ведомстве.

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