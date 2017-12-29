В Темиртау задержан горожанин, "заминировавший" банк

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В Темиртау задержан горожанин, "заминировавший" банк29.12.2017
Криминал  12:35

Караганда. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Темиртау задержан горожанин, "заминировавший" 26 декабря банк, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, 26 декабря, около 14.00, в дежурную часть Восточного ОП УВД Темиртау позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из отделений банка заложена бомба.

Сотрудники полиции провели эвакуацию из всех зданий, где расположены отделения банка. На место вызова стянуты все правоохранительные органы и службы экстренного реагирования. Однако при обследовании всех зданий взрывное устройство не было найдено, рассказали в полиции.

"28 декабря текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 28-летний житель города Темиртау, который дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК", - проинформировали в пресс-службе.
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