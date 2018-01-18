Костанай. 18 января. Kazakhstan Today - В тепловом коллекторе Костаная нашли человеческие останки. Об этой страшной находке сообщили читатели портала alau.kz , передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ДВД Костанайской области эту информацию подтвердили. По данным полиции, 4 января в тепловом коллекторе ТЭЦ по улице Базовая в Костанае были обнаружены кисти рук человека. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство). Назначены судебные экспертизы.

В ведомстве предположили, что найденные останки относятся к делу о расчленении двух костанайцев.

Издание напомнило, что 14 января 2017 года сотрудниками полиции был задержан 26-летний житель Костаная, подозреваемый в убийстве и расчленении двоих парней. Оба числились пропавшими без вести. Подозреваемый по результатам экспертизы признан невменяемым. На суде стало известно о признании Поляничко в совершении третьего убийства. Во время допроса он заявил, что увидел рожки у своей жертвы. Сергея Поляничко признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности.

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