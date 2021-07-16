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В Туркестане экс-сотрудник банка обманул граждан на 40 млн тенге

15.07.2021 8101
ТУРКЕСТАН. 15 ИЮЛЯ - Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего горожан на 40 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В управление полиции Туркестана поступила информация о том, что некий сотрудник банка оформил кредиты на чужие имена. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество), сообщает Polisia.kz
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался житель областного центра. 
 
Молодой человек, работая ранее менеджером в одном из банков, при помощи документов посетителей банка оформил займы на их имена. Всего злоумышленник взял кредиты на имя 11 человек и незаконно перевел деньги с депозитов трех граждан. Общая сумма ущерба составила около 40 миллионов тенге. 
 
По словам подозреваемого, деньги он потратил на азартные игры. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.
 

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