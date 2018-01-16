В Западном Казахстане браконьер уничтожил целое стадо сайги

Уральск. 16 января. Kazakhstan Today - 45-летний житель Акжаикского района задержан по подозрению в отстреле более 70 сайгаков, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД ЗКО, 12 января вблизи поселка Купкаказыл в Жангалинском районе сотрудники отдела природоохранной полиции и инспекторы "Охотозоопрома" за незаконную охоту на сайгаков задержали жителя Акжаикского района, пишет "Уральская неделя ".

При осмотре на месте происшествия было обнаружено и изъято 72 туши сайги с отпиленными рогами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК (Незаконная охота).

В отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей". Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведётся расследование.

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