Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Владелец обменного пункта в Алматы похитил $1 млн у доверчивых клиентов и скрылся за границей, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в пресс-службе городского ДВД, горожанин З., 1975 года рождения, подозревается в совершении серии мошеннических действий. На данный момент следователями Турксибского РУВД собраны доказательства по четырем преступным эпизодам, однако жертв от преступных деяний указанного лица может быть намного больше.

"Гражданин З. имел обменный пункт на территории нашего района и до определенного времени работал законно. Видимо, из-за алчности или желания быстро обогатиться у него возник преступный умысел, который в последующем он и осуществил. Своим постоянным клиентам, которые пользовались услугами его обменного пункта, обвиняемый З. предлагал "запустить" денежные средства в развитие его бизнеса и якобы путем спекуляции на изменениях курса валют преумножить свои финансовые ресурсы с полным возвратом первоначальных вложений", - сообщил первый заместитель начальника УВД Турксибского района подполковник полиции Владимир Решетников.

По его словам, "пассивный, но в то же время доходный заработок не оставлял людей в покое". На заманчивое предложение откликнулись несколько человек и передали свои деньги в руки злоумышленника.

"Шло время и вестей от З. не поступало. Когда же "вкладчики" спохватились, выяснилось, что З. уже покинул переделы страны. Наивные граждане ни прибыли, ни своих "кровных", так и не получили. В УВД Турксибского района было зарегистрировано досудебное расследование по факту мошенничества. Недавно гражданин З. был нами задержан. Таким образом, путем обмана и злоупотребления доверия граждан обвиняемый завладел суммой в размере около $1 млн", - добавил Решетников.

В связи с неоднократностью совершенных задержанным противоправных действий полиция просит тех, кто мог пострадать от преступных посягательств указанного лица, обратиться по телефонам: 298-54-01, 298-54-08 и 298-54-10.

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