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Водитель врезавшегося в блокпост BMW арестован на два месяца

27.05.2020, 21:23 6400
Водитель врезавшегося в блокпост BMW арестован на два месяца
Алматы. 27 мая. Kazakhstan Today -Водитель BMW, который 25 мая на блокпосту в Алматы протаранил полицейскую машину, арестован на два месяца, передает Kazakhstan Today.
 
Об аресте сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Алматинской областной суд.
 
Напомним, утром 25 мая пьяный водитель БМВ наехал на бетонное ограждение блокпоста №4, а затем врезался в патрульную автомашину, в которой находились двое полицейских - Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов. От полученных травм оба сотрудника полиции погибли. Третий пострадавший, старший лейтенант полиции Ербулан Сейдазым, доставлен в реанимацию 7-й горбольницы в крайне тяжелом состоянии
 
Позднее стало известно, что водитель, протаранивший блокпост в Алматы, служил в правоохранительных органах. По одной из версий, наезд на служебный автомобиль с полицейскими мог быть преднамеренным.
 

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