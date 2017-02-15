Шымкент. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали подозреваемых в краже 1,6 млн тенге у пенсионера, информирует пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.
По данным ведомства, в Аль-Фарабийский отдел полиции с заявлением обратился житель Шымкента, 1938 года рождения. Он сообщил, что 7 февраля текущего года к нему домой пришли неизвестные лица, которые обманным путем, отвлекая пенсионера под предлогом переписи населения, похитили у него 1,6 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
Этот факт зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского отделения полиции УВД Шымкента по статье 188 УК РК (Кража). Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции задержали двух жителей Костанайской области, оба 1989 года рождения.
В пресс-службе пояснили, что сейчас полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
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