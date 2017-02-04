Заключённый колонии в Восточном Казахстане организовал банду по сбыту наркотиков

Усть-Каменогорск. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за халатности сотрудников режимного учреждения один из заключенных, тайно пользуясь сотовым телефоном, сумел собрать преступную группу, которая занималась распространением марихуаны в Семее.

Как следует из материалов специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, организатор преступления содержался в колонии строгого режима. При попустительстве сотрудников режимного объекта он беспрепятственно пользовался сотовым телефоном. Однажды заключенный связался со своей супругой и поделился идеей создания сети для распространения марихуаны. Жена поддержала рискованную задумку, передает Kazakhstan Today.

По плану, организатор из-за решетки координировал всю работу и искал "кадры" среди сидельцев, которые должны были вскоре выйти на свободу. Его супруга закупала крупные партии товара и занималась логистикой - подбирала надежных людей для переправки анаши в Семей. Она также привлекла к делу родственника мужа, который искал оптовые партии наркотиков, пишет YK-news.kz.

Организовать тайную перевозку марихуаны в Семей женщина поручила своей близкой подруге. У последней не было работы, зато имелись на иждивении двое детей. Несмотря на риски, она без раздумий согласилась. Также жена организатора призвала в эту компанию своего брата.

Всего набралось семь сообщников, каждый из которых действовал в соответствии с планом. Группа успешно функционировала более полутора лет, пока двое ее членов не попались семейской полиции. Далее удалось выйти на остальных участников наркосети.

Следствие и суд длились более пяти месяцев. Всего на скамье подсудимых оказались семеро человек. Пятеро из них - жители Чуйска Жамбылской области, двое из Семея.

Организатор группы был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима. Его супругу отправили в колонию общего режима на 16 лет. Остальные члены преступной группы получили от 10 до 19 лет заключения.

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