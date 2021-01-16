Житель Атырау приговорен к 5 годам лишения свободы за кражу вещественного доказательства в виде сигарет

Атырау. 15 января. Kazakhstan Today - Житель города Атырау приговорен к 5 годам лишения свободы за кражу вещественного доказательства в виде сигарет, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК выявлен факт кражи жителем города Атырау 1690 коробок табачных изделий марки "Milano" на общую сумму более 268 млн тенге, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, посредством угона автомашины "Freigtliner" и полуприцепа марки "Schmitz", - сообщили в комитете.

Приговором суда №2 города Атырау данный гражданин признан виновным в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 188, пунктом 1 части 2 статьи 200 УК РК и в отношении него назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с взысканием материального ущерба в сумме 268 304 400 тенге.

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