Житель Экибастуза украл оградки с кладбища на миллион тенге

ЭКИБАСТУЗ. 23 СЕНТЯБРЯ - В Экибастузе полицейским удалось вычислить кладбищенского вора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина был задержан с поличным при попытке вывоза краденых ограждений с мусульманского кладбища, сообщает Pavlodarnews.kz

На сегодняшний день он подозревается в совершении трех аналогичных преступлений. Сумма ущерба составила более миллиона тенге. Подозреваемого водворили в ИВС.

В полиции отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В феврале в Алматы без ведома родственников перенесли 23 могилы. Также в феврале жители Шымкента обратились в полицию с заявлением по факту вандализма. По словам горожан, по поручению смотрителя одного из мусульманских кладбищ города фотографии с надгробных камней их родных стирают, убирают постаменты и снимают ограды.

В Алматинской области в марте пьяный вандал крал деревянные кресты с могил и топил ими печь

В мае в Семее вандалы разгромили могилу известного абаеведа.

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