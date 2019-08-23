Караганда. 22 августа. Kazakhstan Today - Житель Караганды задержан при попытке развращения детей возле школы, передает Kazakhstan Today.
21 августа, около 14.00, в дежурную часть Кировского отдела полиции обратился 30-летний житель города с заявлением о том, что неизвестный без применения насилия пытался совершить развратные действия в отношении малолетних детей. Сотрудниками полка патрульной полиции подозреваемый доставлен в отдел полиции. Его личность установлена, им оказался 52-летний житель города", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Полиция начала досудебное расследование по статье 24-124 УК РК (Покушение на развращение малолетних). Проводится расследование.
Между тем региональный портал ekaraganda.kz сообщает о том, что карагандинец был замечен на территории школы №11, где он предлагал детям конфеты и воду. Родители школьников вызвали полицию.
Пока ждали сотрудников полиции, мужчина съел все конфеты и запил их водой. Вёл себя неадекватно. При осмотре были обнаружены странные предметы: леска, крем, трусы, нитки с иголкой и два мобильных телефона с видеороликами о насилии маленьких мальчиков! Просьба быть внимательными. Люди говорят, что ранее его видели в Центральном парке Караганды. Мужчина также приставал к детям", - рассказали очевидцы.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ужесточили наказание в отношении насильников, надругавшихся над детьми. Однако масштаб таких преступлений в отношении несовершеннолетних по-прежнему ужасает. Только за первые три месяца 2019 года в РК более 200 детей подверглись сексуальному насилию и разврату.
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