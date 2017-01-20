Житель Кызылорды пытался украсть игрушки с городской новогодней ели

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Житель Кызылорды пытался украсть игрушки с городской новогодней ели20.01.2017
  • Фото: 2do2go
Криминал  16:44

Кызылорда. 20 января. Kazakhstan Today - В Кызылорде с помощью камер видеонаблюдения задержали жителя города, попытавшегося украсть украшения с елки на центральной площади, сообщила пресс-служба областного ДВД.

"Вчера, 19 декабря 2017 года, примерно в 02.00 ночи, во время отслеживания камер видеонаблюдения дежурным инспектором Центра оперативного управления замечен мужчина, который снял украшение с елки на Центральной площади и с краденым решил скрыться на своей автомашине. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции, в результате задержан житель города, 1982 года рождения", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


По факту кражи начато досудебное расследование.

В полиции отмечают, что установленные в центре города камеры видеонаблюдения оказывают значительную помощь в предупреждении и раскрытии правонарушений и преступлений. В области установлены 272 камеры видеонаблюдения, и все они подключены к Центру оперативного управления. С помощью видеонаблюдения с начала года раскрыто 8 преступлений и 1606 административных правонарушений.
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