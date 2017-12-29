Житель Усть-Каменогорска едва не погиб, спасая пенсионерку от грабителей

Усть-Каменогорск. 29 декабря. Kazakhstan Today - Житель Усть-Каменогорска случайно стал свидетелем нападения на пенсионерку и, пытаясь задержать грабителей, вырвавших у пожилой женщины пакет, чуть не лишился жизни, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы УВД города, инцидент произошел 11 декабря во дворе на проспекте Независимости. Двое мужчин отобрали у 92-летней старушки пакет с кошельком, в котором находилось 4500 тенге. Происходящее увидел прохожий и бросился вдогонку за злоумышленниками, пишет YK-news.kz

Один из них выхватил нож и пырнул парня, после чего нападавшие скрылись. Пострадавший вызвал полицию. Патрульные нашли и задержали нападавших. Выяснилось, что один из них, 1978 года рождения, не работает, судим четыре раза; второй, 1967 года рождения, также не работает, судим семь раз. Задержанные во всем сознались. Возбуждено уголовное дело.

Храброго устькаменогорца собираются наградить за проявленную отвагу.

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