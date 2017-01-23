Жительницу Алматы подозревают в организации похищения и убийства 11-летнего пасынка

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Алматы по подозрению в похищении и убийстве 11-летнего мальчика задержали пятерых человек, в том числе и его мачеху, сообщила пресс-служба ДВД города.

"По подозрению в организации похищения и убийства Оркена Азаматулы, 2005 года рождения, задержана его мачеха - гражданка А., 1980 года рождения", - проинформировали в полиции, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве добавили, что 11-летний ученик 6-го класса одной из общеобразовательных школ Алматы 19 января вышел со школы и пропал без вести. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня.

Тело Азаматулы Оркена было обнаружено в ночь на 21 января в подвальном помещении одной из дач Наурызбайского района, которую мачеха арендовала заблаговременно.

"По предварительным данным, мальчик был задушен, ему также были нанесены множественные ножевые ранения. С целью сокрытия следов особо тяжкого преступления подозреваемые закопали его тело в подвале этого арендованного дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий кроме организатора также задержаны четыре человека, являющиеся исполнителями похищения и убийства мальчика. Их попытки покинуть пределы Алматы оказались тщетными", - говорится в сообщении полиции.

Сотрудниками УВД Алмалинского района для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанные взяты под стражу. Расследование продолжается, заключили в пресс-службе.

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