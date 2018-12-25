Талдыкорган. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские задержали 34-летнюю женщину, обоснованно подозреваемую в убийстве мужчины-инвалида, передает Kazakhstan Today.

Факт преступления зарегистрирован в Каратальском районе, где 24 декабря к местным полицейским поступило сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в одном из частных домов города Уштобе.

При выяснении обстоятельств произошедшего установлено, что погибший из-за ампутированной одной ноги являлся инвалидом 1-й группы и проживал вместе со своей матерью. С учетом нескольких колото-резаных ранений на теле жертвы орудием убийства, предположительно, стал обнаруженный на месте происшествия кухонный нож.

"По подозрению в совершении убийства сотрудниками Каратальской районной полиции задержана 34-летняя женщина, проживавшая с погибшим по соседству. Преступление совершено в ходе ссоры, возникшей во время пьяного застолья в доме потерпевшего. Сейчас по факту убийства начато досудебное расследование. Подозреваемая помещена под стражу в изолятор временного содержания районной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Также сообщается, что задержанная женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и отбывала срок в местах лишения свободы.

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