185 лет со дня рождения Альфреда Брема

Брем – колумб животного мира. В свое время он сделал для распространения знаний больше, чем иной университет. Целые поколения научились любить и наблюдать мир животных по увлекательной книге Брема с прекрасными рисунками Фридриха Шпехта.

Книга Альфреда Брема "Жизнь животных" стала самой настоящей народной книгой. Нет ни одного языка в мире, на который она не была бы переведена, и особенно в России имя Брема не менее популярно, как и на его родине – в Германии.

Секрет этой беспримерной популярности научного сочинения кроется в том, что Брем первым стал описывать не анатомию животного, а его жизнь, в самом широком смысле этого слова. До Брема зоология больше говорила о скелетах, мышцах и шкурах животных, чем об их жизни, нравах и привычках. Брем первый открыл нам душу животного.

С раннего детства до глубокой старости Брем жил, можно сказать, больше с природой, нежели с людьми. Оттого-то и умел он так тонко и любовно проникать в простую, бесхитростную душу животных.

Родился великий немецкий зоолог 2 февраля 1829 года в Тюрингии (герцогство Саксен-Веймар). Отец Альфреда Брема, священник Христиан Брем, также был страстным любителем зоологии и пользовался славой авторитетного орнитолога (исследователя птичьего царства), его богатейшая орнитологическая коллекция, состоящая из 9000 экземпляров, была первой школой молодого Альфреда. Впрочем, еще лучшей школой были беседы с отцом и зоологические экскурсии, которые ученый священник часто совершал со своими детьми. Уже мальчиком Альфред обладал познаниями, которым позавидовал бы иной профессор.

Но, по-видимому, он не собирался основывать свою будущую карьеру на этих зоологических познаниях. Когда пришла пора избрать себе профессию, будущий натуралист остановился на специальности… архитектора. В течение четырех лет юноша изучал строительное искусство, и познания эти впоследствии пригодились ему при устройстве зверинца в Гамбурге и аквариума в Берлине.

Судьба, однако, скоро напомнила молодому Брему о его истинном призвании. В 1847 году, 18 лет от роду, он получил очень лестное предложение от одного барона сопровождать его в качестве зоолога в путешествии по Африке. Брем с радостью принял приглашение. Путешествие это затянулось на целых пять лет, так как барон разорился, и Брему пришлось надолго застрять в Египте в ожидании денежной помощи. Здесь он занялся приручением диких животных и достиг в этом отношении поразительных результатов: стая ибисов, грифы и мартышка были превращены им в домашних животных, ему удалось приручить даже львицу и крокодила, который позволял Брему ездить на себе верхом.

Все эти животные были куплены прусским консулом для Берлинского зоологического сада, и на вырученные за них деньги Брем смог наконец возвратиться на родину. Впоследствии ему не раз еще пришлось путешествовать по самым разнообразным широтам: он побывал во всей Европе – от Лапландии и до Испании, изъездил нашу Сибирь, снова странствовал в дебрях Африки, побывал и в Америке. Из этих путешествий и черпал этот бытописатель животных свои ценные сведения: он не ограничивался изучением их жизни в неволе, в зоологических садах, а стремился наблюдать животных в их родной обстановке.

В промежутках между путешествиями Брем жил в Гамбурге, где восемь лет заведовал зоологическим садом, а позднее – в Берлине, в качестве директора аквариума, который он сам выстроил и населил.

Первое сочинение Альфреда Брема – "Животные леса" – появилось в 1857 году. За ним в 1961 году последовала "Жизнь птиц". Первый же том его главнейшего труда "Иллюстрированная жизнь животных" вышел в 1863 году, а к 1869 году успели появиться и остальные тома.

Экспедиция О. Финша и А. Брэма

Известный естествоиспытатель, натуралист, автор неоднократно издававшегося, том числе ив России, труда "Жизнь животных", - Альфред Брэм в 1876 г. в составе Бременской экспедиции побывал в Западной Сибири. Общество немецких северо-полярных путешествий из Бремена, основанное в 1870 г. и в 1877 г. переименованное в Географическое общество, снарядило экспедицию в Западную Сибирь.

Мысль о возможности подобного путешествия была первоначально высказана доктором философии Линдеманом, деятельным секретарем Общества. В качестве главной цели предполагаемого путешествия ученый назвал знакомство с природными богатствами этого края и преимущественно Обской речной области. Экспедицию возглавил О. Финш, консерватор Бременского естественноисторического музея, доктор А. Брэм изъявил желание сопутствовать ему. Граф Карл фон Вальдбург-Цейль-Траухбург - адъюнкт штаба короля Вюртенбергского - стал третьим участником экспедиции на правах добровольца за собственный счет. Экспедиция состоялась при поддержке известного промышленника A.M. Сибирякова и Общества содействия русской промышленности и торговле. Российские газеты откликнулись на приезд Брэма, Финша и Цейля специальными сообщениями, в которых говорилось, что Обществу полярных плаваний, учрежденному в Бремене, вероятно суждено предупредить русские ученые общества по исследованиям Западной Сибири.

Путешественники объехали часть Туркестана до Алатау, затем значительную часть Сибири до Карского моря. Маршрут экспедиции обширен. Однако непосредственные исследования фауны Сибири начались, когда ученые прибыли в Омск. Далее маршрут пролегал через Семипалатинск, Джунгарское Алатау через Тарбагатай и Нор-Зайсан. Бременская экспедиция останавливалась в Алтайской станице, Усть-Каменогорске, Змеиногорске, Колывани и, наконец, достигла Барнаула. Отсюда начался путь по Оби до Томска и дальше до села Самарова, а затем в Березов и Обдорск. Из Обдорска путешественники на оленях, пешком и на лодках дошли до Карской губы. Только по Сибири они преодолели путь не менее 15 тысяч километров.

Кроме выполнения конкретных задач по сбору коллекций и гербария, немалое место в книге, ставшей отчетом об экспедиции, отведено встречам в сибирских городах. Первым на пути ученых оказался Омск, тогдашняя столица Западной Сибири. Поскольку генерал-губернатор находился в отъезде, путешественники засвидетельствовали свою признательность за оказанное внимание госпоже губернаторше, были приглашены к обеду и узнали, что "Норденшельд тоже не мог явиться на обед во фраке"))).

Там же, в Омске, члены экспедиции имели беседу с известным сибирским краеведом И.Я. Словцовым. Интересны его описания путешественников. "Брэм - это здоровенный, лет сорока семи, немчура с прямыми, зачесанными назад как у молодого дьячка волосами, остриженными в кружок, и с огромным, необыкновенной величины носом; живой энергичный, шутник и балагур, хоть вообще держит себя весьма свободно и с весом". По мнению Словцова, глава всей экспедиции доктор Отто Финш - "молодой, лет тридцати, человек с рыженькой бородкой и стриженными гладко волосами, серьезный, умный и хитрый немчин, весьма любезный и деликатный". Граф Вальбург-Цейль - натуралист, но как всякий военный человек долго не занимался наукой, и потому не произвел на Словцова должного впечатления своей компетентностью. Кстати, немецкие ученые оказали помощь Словцову в определении сомнительных видов флоры и фауны из коллекции в Омской гимназии. Но от консультаций по поводу пресмыкающихся и насекомых отказались наотрез, так как не были уверены в своей компетентности. В благодарность за услуги, оказанные зоологическому музею гимназии, И.Я. Словцов подарил экспедиции 20 видов чучел птиц, которых трудно найти в природе. Кроме того, О. Финш и А. Брэм показали, как правильно препарировать птиц, рассказали о новых таксидермических приемах. В свою очередь, Словцов по просьбе Брэма подготовил сведения о жизни кулана и помог с отправкой собранных между Екатеринбургом и Омском коллекций.

Путешествуя по Западной Сибири, Альфред Брем занимался наблюдениями. На Оби, например, он описывает и тетеревиный ток, и бег северного оленя. Основные научные исследования Брема посвящены тундре. Тогда же в Сибири работала экспедиция, организованная членами Общества для содействия русскому торговому мореходству, куда входили граф А.Е.Комаровский, А.К.Трапезников, все тот же А.М.Сибиряков и др.* Участники двух экспедиций встретились на берегах Оби. Узнав, что русский капитан намерен изучать устье р.Щучьей, Брем загорелся желанием отправиться вместе с ним.

Обратимся к записям Финша:

"В план нашего путешествия входила поездка в Обскую губу… И еще в Тюмени я получил телеграмму, в которой Александр Сибиряков, великодушный покровитель нашей экспедиции, выразил желание, чтобы мы посетили эти места…

15 июля, в 4 часа утра, шхуна отправилась вперед, и мы поспешили последовать за нею… С русским капитаном было условлено, что Брем останется в юрте Лангальки, но никто из нас не знал, где она находится… Прошло несколько дней, но от него не было никаких вестей. Я начинал уже беспокоиться.

По сообщению казачьего урядника, юрта Лангалька - это должно быть урочище, лежащее в 40 верстах от Янбурри. Удалось отправить туда двух остяков с письмами и съестными припасами. Мы выехали из Набалги. Я было вздремнул. Вдруг в первом часу 18 июля один остяк принес нам известие, что в ближнем чуме находится какой-то чужестранец.

Это мог быть только Брем. Я отправился туда пешком, опережая лодку. И нашел там действительно Брема, который уже более полутора суток находился в дымном чуме среди остяцких женщин, детей и собак. Он успел заручиться (у аборигенов) серым гусем, несколькими плавунчиками, трясогузками и щеврицами Густава…"

К сожалению, Брем не оставил подробных записей, обобщающих результаты его исследований в Западной Сибири. Опубликованы лишь его отдельные статьи о природе и животном мире Севера. После смерти Брема вышел его сборник "Жизнь на Севере и Юге: от полюса до экватора". Вот некоторые фрагменты:

"Мы решились проехать по тундре и выбрали самоедский полуостров, лежащий между Обью и Карским заливом. Для этого путешествия мы наняли в Обдорске достаточное число… русских, зырян, остяков и самоедов… В девяти днях пути на пастбище Саддабей должны были находиться олени, но на Щучьей в это время нельзя было найти ни одного животного. Нам ничего не оставалось, как продолжать путешествие пешком и переносить все трудности и неудобства странствования по непроезжей, голодной, наполненной комарами… неизвестной стране…

Одетые в короткие шубы, неся кроме мешка на спине с тяжелыми охотничьими принадлежностями еще оружие на плечах и мелкие мешки, мы выступили в путь… Мы поднялись на бесчисленное множество холмов, прошли столько же долин, болот, трясин… Менее гостеприимно тундра не могла нас встретить. Ветер хлестал нам по лицу мелким дождем, в промокших шубах мы ложились на сырую землю… Но солнце высушивало платье и придавало нам новую бодрость и силу, и мы двигались вперед.

Наши люди открыли два чума. В подзорные трубы мы разглядели окружавших оленей. Обрадованные до глубины души, мы уже видели себя удобно раскинувшимися в единственно возможном здесь экипаже в санях… Мы достигли чума и оленей и были поражены ужасным зрелищем. В рогатом стаде свирепствовала сибирская язва - самая страшная из болезней скота, истребляющая все без пощады, делающая бессильными все средства, употребляемые человеком, доводящая до нищеты целые поселения и требующая жертв от людей так же, как и от животных…

Мы добрались до нашей лодки и после двух недель лишений разрешили себе полное изобилие… Один шаман… предсказал, что мы уже в будущем году опять вернемся в негостеприимную землю; что два императора вознаградят нас и наши "старшины" останутся довольны нашими сочинениями… Но в тундру я уже не возвращусь никогда".

По итогам путешествия и исследований в 1879 г. в Германии вышла книга Отто Финша [1] и Альфреда Брема "Путешествие в Западную Сибирь", которая вызвала небывалый интерес в научных кругах.

Путешествие Альфреда Брема по Западной Сибири существенно дополнило имеющиеся материалы по зоологии. Однако он не успел обработать их до конца. По свидетельству его биографа Э.Краузе, сибирское путешествие было последней значительной экспедицией Брема. Далее он предпринял только небольшие поездки в Венгрию и Испанию (1878-1879), в Северную Америку (1883).

Примечательно, что эти годы отметились для него личными несчастьями: в 1877 г. Брем потерял мать, а через год - жену, которая была ему верной помощницей; скончался его горячо любимый младший сын. Горести и усиленная работа расстроили здоровье Брема. В 1884 г. он скончался.

Неоценимо значение Брема в истории естествознания. Половину жизни исследователь провел в пути: пересек экватор, побывал за Полярным кругом. Он был страстным пропагандистом и горячим энтузиастом науки, он показал людям величие и красоту природы и животного мира.

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