35 лет назад в Алма-Ате был создан СНГ

Казахстан рассматривает Содружество Независимых Государств как уникальную и универсальную диалоговую площадку
35 лет назад в Алма-Ате был создан СНГ
Фото: depositphotos.com
Ровно 35 лет назад Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств подписали протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств , в котором подчеркнули, что все республики на равноправных началах образуют СНГ.

Участники встречи приняли Алма-Атинскую декларацию, подтвердившую приверженность к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР", - сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.


В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия, а 18 августа 2009 года эта страна вышла из объединения. Также сейчас Туркменистан является ассоциированным членом СНГ.

Согласно практике ежегодно проводятся 1 заседание совета глав государств, 2 заседания совета глав правительств, 2 заседания совета министров иностранных дел и ежеквартальные заседания экономического совета СНГ.


Для Содружества характерно выборочное участие государств в тех или иных сферах многостороннего взаимодействия, которое осуществляется в формате заинтересованных сторон. Решения органов СНГ имеют силу только для тех государств, которые участвовали в их принятии.

Казахстан рассматривает Содружество Независимых Государств как уникальную и универсальную диалоговую площадку, объединяющую практически все страны постсоветского пространства", - отметили в МИД.


Подчеркивается, что участие Республики Казахстан в деятельности СНГ направлено на развитие взаимодействия с государствами объединения в целях укрепления многостороннего диалога в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Фото: Акорда

Кроме того, казахстанская сторона является одним из наиболее активных государств-участников в СНГ, стремится поддерживать высокую динамику взаимодействия, внося конструктивные и содержательные предложения в работу органов Содружества.

В период с 2016 по 2017 год по инициативе Республики Казахстан в СНГ проведена работа по адаптации работы организации к современным реалиям.

В результате проведенной работы усилена самостоятельность и ответственность деятельности совета министров иностранных дел и экономического совета СНГ путем делегирования им ряда полномочий высших уставных органов организации. Сокращена общая численность сотрудников органов Содружества, межгосударственного статистического комитета СНГ. Работа экономического суда СНГ переведена в формат ad hoc, и сокращена численность его аппарата. Внедрен механизм приема на работу в органы СНГ, финансируемые из единого бюджета организации, на конкурсной основе. Упразднен координационный комитет транспортных коридоров СНГ", - проинформировали пресс-службе.


Фото: Акорда

По данным МИД, принципиальные подходы Казахстана к деятельности Содружества получили дальнейшую реализацию в ходе председательства РК в СНГ в 2022 году.

Итоги проведенной работы получили высокую оценку со стороны глав государств СНГ на саммите организации 14 октября 2022 г. в Астане. По результатам состоявшегося саммита СНГ поддержаны и реализованы казахстанские инициативы, нацеленные на углубление культурно-гуманитарного сотрудничества на площадке Содружества, взаимодействия СНГ с другими международными организациями и государствами", - добавили в пресс-службе.

 
84 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград

Ровно 84 года назад, 22 ноября 1941 года, по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград, передает корреспондент агентства.

На лед выехала первая колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА 388-го отдельного автомобильного батальона. Утром следующего дня они выехали из поселка Кобона обратно, везя продовольствие в осажденный город. Всего за самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов работавшие на "Дороге жизни" водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов, в том числе 262 тысячи тонн продовольствия, и вывезли полмиллиона людей - в основном женщин и детей", - пишет iz.ru.


Открыли движение по Ладоге легендарные полуторки - маломощные грузовики ГАЗ-АА. В ледяных торосах, на не укатанной еще трассе, они зачастую буксовали. В первое время водитель, сбившийся с пути, рисковал расстаться с жизнью - шансов на то, что в плохой видимости, в метели, а тем более в ночной темноте или утреннем полумраке его хватятся и обнаружат, были невелики. Большинство водителей, заплутавших в первые дни на незнакомой, заснеженной дороге, погибли.


В целях светомаскировки фары предписывалось гасить - фронт зачастую приближался к "Дороге жизни" на расстояние 15 километров, над ней курсировала немецкая авиация. Позднее, в следующие зимы, на Ладоге появится настоящая инфраструктура - посты техпомощи, пункты обогрева и питания, регулировщицы, стоящие через равные промежутки пути, и знаки, а маломощные "газики" заменят на более совершенные трехтонки ЗИС-5. Но тогда, в конце осени - начале зимы 1941-го года водители, выбирая между опасностью попасть под обстрел немецкой авиации и уйти с трассы в условиях плохой видимости и замерзнуть насмерть на ладожских просторах чаще всего выбирали первое - и включали фары.

При этом большинство водителей, обеспечивавших движение на "Дороге жизни", были ленинградцами. Многие из тех, кто ежедневно доставлял в город продовольствие, сами жили по блокадной норме.


По установившейся вскоре практике в город машины шли, груженые продуктами, и в первую очередь мукой. Оттуда - с людьми, которых нужно было бы вывезти из голодающего города. Большую часть пассажиров составляли ленинградские дети. И если открытые двери могли спасти водителя, который вез в машине груз, то в случае, когда полуторка, переполненная людьми, проваливалась под лед или попадала под обстрел, эта мера, увы, спасти не могла. Многие из тех, кто благодаря ладожской дороге обрел вторую жизнь, на этом пути стали свидетелями того, как следовавшая за ними или прямо перед ними в колонне машина, с такими же пассажирами, как и они, мгновенно уходила под лед - в особенности при обстрелах.

Помогла спасти "Дорога жизни" и многие хранившиеся в городе исторические ценности. В частности, потолочные плафоны, сейчас установленные на станции метро "Новокузнецкая" в Москве, были вывезены из Ленинграда по ладожскому льду.

16.11.2025, 12:57 375721

Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев

Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев
Фото: кадр из видео

84 года назад, 16 ноября 1941 года, дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова удалось отразить попытку прорыва немецких танков на Москву у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. Этот момент стал переломным в битве за Москву, пишет агентство Sputnik.

Как пишет РИА Новости, германское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун", которой предусматривалось расчленение обороны советских войск тремя ударами танковых группировок, окружение и уничтожение их в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.

"12 октября государственный Комитет обороны создал вокруг столицы Московскую зону обороны. Со всех концов страны спешили к Москве эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами. Новые части и соединения буквально с колес вступали в бой (...) Среди новых соединений Красной армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Она формировалась после начала войны в Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Бишкек, Киргизия). Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась сверх плана. В нее призывались главным образом жители Казахстана, а также частично Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40% состояло из казахов, 30% бойцов - русские и столько же - представители еще 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30-35 лет, не имели ни боевого опыта, ни военной подготовки, но их командир Панфилов был опытным военачальником, воевавшим в Первую мировую (1914-1918), а затем и в Гражданскую войны (1917-1922)", - сообщает агентство.

Как пишет Sputnik, уже при переброске дивизии под Москву, генерал Панфилов показал, насколько грамотным военачальником и тактиком он являлся.

"Получив назначение, в первую очередь к месту предстоящих боев он отправил командиров подразделений. У них уже были карты, на которые генерал нанес месторасположение частей. С прибытием основных сил на линию фронта, это позволяло существенно экономить время и перемещать солдат более оперативно. Именно благодаря этому, к моменту начала тяжелейших боев за Москву, фашистам не удалось совершить прорыва ни с ходу, ни впоследствии", - говорится в информации.

16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву.

"После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю дивизию генерала Ивана Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. На участок всего полка наступало более 50 танков. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у железнодорожного разъезда Дубосеково, находившегося в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, и деревни Петелино. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым. Главный удар противник наносил на опорный пункт у Дубосеково, который находился на самом выгодном для наступления направлении, выводившем неприятеля в тыл дивизии. Его обороняли воины 2-го взвода 4-й роты, которые грамотно подготовились к встрече противника", - пишет РИА Новости.

В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага.

"Они отразили несколько атак противника, в которых танки шли волнами по 15-20 машин в группе. Панфиловцы уничтожили свыше 10 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. В результате этого боя германские части были задержаны более чем на шесть часов и не сумели в тот день прорвать оборону дивизии у Дубосеково. Задержка продвижения противника даже на несколько часов позволила другим частям Красной армии занять более удобные позиции, лучше их оборудовать, подтянуть резервы. Это позднее сыграло свою роль и при подготовке контрнаступления", - рассказывает источник.

По словам внучки генерала Панфилова Алуы Байкадамовой, несмотря на то что Великая Отечественная завершилась 80 лет назад, многие документы по панфиловцам все еще находятся в архивах под грифом "Секретно". Там есть еще немало важных деталей о бессмертном подвиге советских солдат у разъезда Дубосеково.

"Для чего нам нужно открыть архивы и снять гриф секретности? Чтобы убрать досужие разговоры о том, сколько было панфиловцев, был ли бой и подвиг, и так далее. Вероятно, закрыты они потому до сих пор, что те, кто принял там первый бой, были практически смертники и надо об этом помнить", - цитирует Байкадамову Sputnik.

В ближайшее время Байкадамова намерена обратиться с письмом на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой о том, чтобы в память о Панфиловской дивизии 16 ноября официально объявили Днем мужества казахстанских воинов.


10.11.2025, 16:30 450476

190 лет назад родился ученый-этнограф и путешественник Чокан Валиханов

Сейчас в честь Валиханова названы улицы многих казахстанских городов, населенных пунктов
190 лет назад родился ученый-этнограф и путешественник Чокан Валиханов
Фото: gov.kz
190 лет назад, в ноябре 1835 года, в ауле Кусмурын Аманкарагайского округа (ныне аул Кунтимес, Сарыкольский район, Костанайская область, Казахстан) родился ученый-этнограф, географ, путешественник, фольклорист и просветитель-демократ Чокан Валиханов, передает корреспонденте агентства.

При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед-Ханафия. Позже придуманное его матерью Зейнеп Шормановой ласкательное прозвище Чокан превратилось затем во всеми признанное имя. Его детские годы прошли в живописных местах - Кусмуруне и Сырымбете, пишет институт истории и этнологии имени Валиханова.

С самого раннего детства Чокан проявил сильную тягу к знаниям, увлеченно слушал старших, рассказывавших исторические предания. Ему разрешалось присутствовать при беседах степных биев и слушать песни акынов. Одним из детских увлечений Чокана было рисование, зарисовки с натуры. Этому искусству он научился у русских художников-топографов и геодезистов, подолгу проживавших в Кусмурунской крепости, в семье Валихановых. Изначально он использовал тушь и карандаш, но позже стал рисовать и акварелью. Таким образом, работы Чокана стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем. Рисование обостряло его наблюдательность, в то же время оно отвечало его эстетическим потребностям, ибо он уже в раннем возрасте производил первые записи казахского народного эпоса в Кусмуруне, что, вполне возможно, помогли визуализации событий на бумаге. В дальнейшем он берет в привычку изображать в своих дневниках то, что видел вокруг, и сохранил ее на всю жизнь. Среди обширных материалов, собранных Чоканом Валихановым, значительное место занимают его зарисовки карандашом и тушью, где запечатлены флора и фауна мест его пребываний, воспроизведены типы жителей Кыргызского края и Восточного Туркестана и их занятия. В свои альбомы он зарисовывал этнографические предметы и жанровые сюжеты, чертил планы, схемы и маршруты. Они как бы продолжают зарисовки в дневниковых записях, сделаны словно небрежно, но очень точно. В формировании его мировоззрения большую роль сыграли и ссыльные декабристы, нередко гостившие в их доме. Они пробудили в любознательном мальчике неподдельный интерес к науке, литературе и искусству, а также западным демократическим ценностям. Годы наиболее интенсивного духовного становления личности Чокана связаны с Омским кадетским корпусом, считавшимся в то время одним из лучших учебных заведений Западной Сибири, куда в возрасте 12 лет его отправляют на учебу. С первых лет учебы юного кадета выделяли прилежание в учебе и строгая дисциплина. В годы учебы он подружился с Григорием Потаниным, ставшим впоследствии выдающимся русским ученым и общественным деятелем. Чокан с огромным интересом изучал военные и общеобразовательные дисциплины. Здесь же заметно углубил знания в области восточных языков. Многих сверстников он превосходил в учебе", - говорится в публикации.


Фото: wikipedia.org

В 1853 году в возрасте 18 лет Чокан окончил кадетский корпус корнетом по армейской кавалерии, затем определен офицером 6-го кавполка Сибирского казачьего войска. Чокан в 6-м кавполке служил, фактически он был оставлен при генерал-губернаторе Западной Сибири, а через год назначен адъютантом генерала Густава Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными районами Казахстана. Одновременно по линии главного управления края на Чокана Валиханова была возложена должность офицера особых поручений. Чокан был близко знаком с великим русским писателем Федором Достоевским, отбывавшим каторгу в Омской крепости в 1854 году в Омске.

Фото: wikipedia.org

В 1854-1857 годах Чокан принимает энергичное участие в решении вопроса о присоединении казахов Старшего жуза и кыргызских племен бугу, сарыбагыш и солту к России. Одновременно он начинает усиленно изучать духовную культуру этих народов.

В 1855 году Чокан принимает участие в поездке генерала Густафа Гасфорта и совершает большое путешествие по Центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю. Оно положило начало глубокому научному изучению Валихановым истории казахского народа и его быта. В том же году он принимает участие в крупной военно-научной экспедиции, организованной под руководством полковника Михаила Хоментовского. Чокан два месяца находился среди кыргызов, в бассейне озера Иссык-Куль. Там он решил задачу примирения кыргызских родов бугу и сарыбагыш, заодно собирал разные сведения, преимущественно изучая предания и язык кыргызов, принял участие в съемке Иссык-Куля, в результате которой на новой карте были изменены форма и контуры его берегов, собрал орнитологическую и энтомологическую коллекцию, составил гербарий, изучил флору и фауну Семиречья и Иссык-Куля. По результатам командировки молодой корнет был поощрен наградой, а в 1856 году ему присваивается следующий чин поручика.

В начале августа 1856 года Валиханов направляется в Кульджу. По пути он посещает ряд пограничных пунктов западного Китая. Ему предстоит выполнить сложную дипломатическую миссию, связанную с решением спорных пограничных вопросов и установлением нормальных торговых отношений с Китаем. Это важное поручение было им выполнено превосходно. После ряда совещаний с китайскими сановниками в Кульдже удалось наладить торговые отношения и восстановить дружеские связи между обоими государствами.

В 1857 году Валиханов вновь совершил поездку к алатауским кыргызам, на этот раз для наблюдения за ходом дел в частях Западного Китая, прилежащих к южной границе российских владений, в связи с волнениями в Кашгаре. Эта поездка являлась для казахского ученого по существу пробным шагом перед его знаменитой экспедицией в Кашгар. В ходе миссии молодой исследователь впервые обратил внимание на знаменитый кыргызский эпос "Манас". Результатами трех путешествий Чокана стали талантливо написанные им путевые очерки "Дневник поездки на Иссык-Куль", "Западная провинция Китайской империи и Кульджа" и "Записки о киргизах".


Зиму 1856 года Чокан проводит исключительно в областном архиве Западной Сибири, где глубоко изучает все восточные источники, касающиеся кыргызов. 27 февраля 1857 года Чокан Валиханов по рекомендации Петра Семенова-Тян-Шанского избирается в состав действительных членов Русского географического общества, что означало признание заслуг молодого казахского ученого.

В 1858-1859 годы он совершает свою знаменитую поездку в Кашгарию, создавшую ему славу отважного путешественника. После Марко Поло и иезуита Гоеса он первый проник в Кашгарию. Изучив географию, историю, политическое устройство, особенности культуры и быта этой почти неизвестной тогда в Европе страны, Валиханов внес существенный вклад в научное исследование Восточного Туркестана. Поездка эта была очень опасна, - из-за непрекращающейся национально-освободительной войны автохтонных народов этого края против китайской власти в течение ряда лет здесь не было устойчивой власти, и в стране царил беспорядок, сдобренный подозрительными отношениями местных властей ко всему иностранному.

В 1862-1864 годах он принимал активное участие в жизни казахского общества, вел деятельную борьбу против казахской аристократии и реакционного чиновничества, отстаивал интересы бедноты, составлял проекты развития просвещения, административной и судебной реформы, которые, по его мнению, должны были обуздать феодалов и улучшить положение трудящихся масс. Столь напряженную работу он вел, несмотря на туберкулез, подтачивающий его организм.

Вскоре Чокан Валиханов уезжает в Омск, где принимает участие в работе юридической комиссии областного правления и занимался вопросами казахской судебной реформы. Весной 1864 года Чокан был приглашен в военную экспедицию генерала Черняева, в задачу которой входило присоединение Южного Казахстана к России. Валиханов был специально командирован, чтобы обеспечить переговоры с местным населением.

Архивные документы, в том числе оживленная переписка между Чоканом и начальником Алатавского округа и казахов Старшего жуза генералом Колпаковским, где речь идет о ходе восстания дунган в Западном Китае, о брожении среди местного населения Восточного Туркестана, в том числе о настроениях среди казахов Семиречья дают понять, что Чокан, находясь в приграничном с Китаем Алтын-Емеле, выполнял специальные задания царской администрации, создает здесь довольно разветвленную агентурную сеть, которую сам как-то назвал "агентством", то есть приграничное место, где он проживал, стало связующим звеном между Россией и Синьцзяном. Последние изыскания показывают, что он мог уехать из Зачуйского отряда в связи с разразившемся в те дни восстанием дунган в Урумчи. Во всяком случае, за несколько месяцев до своей смерти он числился на службе по Генштабу и по Азиатскому департаменту. Также есть сведение, что Чокан Черняевым был представлен к чину ротмистра за отличие в делах с кокандцами.

Фото: wikipedia.org

Штабс-ротмистр Русской армии и казахский султан Чокан Чингизович Валиханов скончался в ауле Тезека у перевала Алтын-Эмель, нынешней Алматинской области 10 апреля 1865 года, не дожив и до тридцати лет.

Сейчас в честь Валиханова названы улицы многих казахстанских городов, населенных пунктов. Ему сооружены памятники в Алматы, Кокшетау, Семее, Павлодаре, Омске, его имя носят Институт истории и этнологии МОН РК, государственный университет в Кокшетау, кадетский корпус Министерства обороны РК, расположенный в Щучинске. В Кокшетауском государственном университете имени Чокана Валиханова ежегодно проводятся "Чокановские чтения".

Также в селе Сырымбет Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт музей и реконструирована усадьба Валихановых "Сырымбет".

07.11.2025, 08:41 521106

Сегодня 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции

Сегодня 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть
108 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.

День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название - День Великой Октябрьской социалистической революции.

В течение всей советской эпохи 7 ноября был "красным днем календаря", то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза.

В некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.

В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.

Октябрьская революция 1917 года положила начало коренному изменению государственного строя в России, а также многовековому укладу жизни народов, проживающих на территории страны. В результате стала меняться и политическая система мира. Появились государства, в основе внутренней политики которых лежали заботы об улучшении жизни широких масс. И речь здесь идет не только о странах Азии, а затем и Восточной Европы, ориентировавшихся на советскую модель. Революция дала сигнал всему капиталистическому миру о необходимости необратимых изменений в социальной сфере. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие человечества.


Историческая справка

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года под руководством Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов началось вооруженное выступление рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. В тот же день в здании Смольного института, где размещались Петроградский совет и ВРК, был открыт II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, большинство участников которого были членами Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) РСДРП и Партии левых социалистов-революционеров (левые эсеры).

В ночь на 8 ноября восставшие под руководством секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко захватили Зимний дворец - резиденцию временного правительства Российской республики и арестовали его министров. Участники съезда одобрили свержение временного правительства, провозгласили установление в стране советской власти и сформировали новый высший орган государственного управления - Совет народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым).

В советской стране с 1918 года праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Поскольку в феврале 1918 года в России был введен григорианский календарь, первая же годовщина стала отмечаться 7 ноября. В этот день в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск, была заложена традиция отмечать главный праздник советского государства ежегодным военным парадом (самым памятным стал парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с площади уходили на фронт).

С 1927 года в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года праздник отмечался два дня - 7 и 8 ноября. Для миллионов людей в мире 7 ноября - символ торжества социальной справедливости, победы прогрессивных идей, подлинного народовластия и построения социализма.

28.10.2025, 14:13 592356

В Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии  

В Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии
Фото: Россотрудничество
Международный форум сотрудничества, посвященный столетнему юбилею института народной дипломатии, прошел в Москве, передает корреспондент агентства.

Ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, которое развернуло совместную системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств. Сейчас такую деятельность осуществляет правопреемник этой организации - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество", - говорится в приветственном письме президента России Владимира Путина.



Он подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку, Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран.

По линии Россотрудничества реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа России за рубежом, по популяризации русского языка, отечественной науки. Тем самым усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене и укрепляют взаимодействие с единомышленниками и союзниками с целью построения справедливого, демократичного, многополярного мира", - отметил президент России.


Форум объединил более двух тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Темами обсуждения стали сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, преодоление проблем, которые испытывает человечество: голод, безграмотность, бесправие и другие.

Мы ищем вместе с миром пути справедливости, пытаемся преодолеть новые формы колониализма, освободиться от старых шаблонов и предрассудков. Но, к сожалению, мы снова видим попытки переписать историю, оправдать тех, кого история уже осудила, реабилитировать фашизм, нацизм, особенно горько говорить об этом в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую пережил советский народ. Россия помнит этот подвиг, и мы никогда не позволим, чтобы он был забыт. Именно поэтому мы сегодня должны говорить друг с другом, слушать друг друга, садиться за стол, искать точки соприкосновения, а не то, что нас разделяет", - выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

 
24.10.2025, 18:01 628216

100-лет со дня рождения Алии Молдагуловой: в Алматы состоялся казахстанско-российский телемост

Участники совершили виртуальные экскурсии памяти к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы
100-лет со дня рождения Алии Молдагуловой: в Алматы состоялся казахстанско-российский телемост
Фото: генконсульство России в Алматы
В генеральном консульстве России в Алматы прошел казахстанско-российский телемост, приуроченный к 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Алии Молдагуловой, сообщает пресс-служба генконсульства.

Сегодня мы объединены не только общей историей, но и нашим желанием сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их примеры вдохновляют подрастающее поколение стремиться к высоким идеалам и защищать ценности, которые сделали наши народы сильнее. Ваше участие в этом событии является важным шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - отметила консул Наталия Сорокина.


Фото: генконсульство России в Алматы

По информации пресс-службы, главной темой онлайн-встречи стали личности двух легендарных девушек-казашек. В частности, 23 октября отмечалось 98-летие Маншук Маметовой, а 25-го - 100-летие Алии Молдагуловой.

Фото: генконсульство России в Алматы

Участники не только выступали с докладами, они делились своим видением жизни, судеб, характеров и подвигов этих великих казахстанских девушек. Школьники Казахстана и России - практически ровесники Алии и Маншук - представили трогательные театральные постановки, читали стихи о героинях. А еще - рассказывали о своих предках-фронтовиках, размышляли о мужестве и героизме, без пафоса, с искренним уважением к тем, кто отстоял мир", - уточнили в генконсульстве.


Кроме того, участники совершили виртуальные экскурсии памяти к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы, к мемориалу героиням в Новосокольническом районе Псковской области и в Мемориальный музей героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

Фото: генконсульство России в Алматы

Этот телемост, организованный Алматинским областным славянским движением при поддержке генерального консульства РФ в Алматы, дал уникальную возможность для диалога представителям разных поколений. И этот живой разговор показал, что память об Алие и Маншук, как и об остальных героях Великой отечественной, будет жить в наших душах вечно", - говорится в сообщении.


В онлайн-встрече участвовали представители Алматинского областного славянского движения, Актюбинского мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, библиотек Псковской и Актюбинской области, старшеклассники из школ Псковской и Алматинской области и области Жетысу.
 
22.10.2025, 12:06 641046

Дипломатическим отношениям Казахстана и России сегодня исполняется 33 года

Дипломатическим отношениям Казахстана и России сегодня исполняется 33 года
Сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает посольство Казахстана в России.

Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры, развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельством тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении дипведомства.


Там подчеркнули, что общая многовековая история, географическая, духовная близость и взаимное доверие являются уникальным преимуществом и залогом для дальнейшего развития дружеских отношений между странами.
 
12.10.2025, 20:20 692851

61 год назад стартовал первый в мире трехместный космический корабль "Восход-1"

Советский Союз впервые в истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле
61 год назад стартовал первый в мире трехместный космический корабль "Восход-1"
Фото: histrf.ru
61 год назад, 12 октября 1964 года, ракета-носитель с кораблем "Восход-1" стартовала с Байконура, пишет history.ru.

Опаснее всего были момент запуска и первые сорок четыре секунды полета. Из-за отсутствия скафандров и катапульт спасти экипаж, если бы на старте случилась авария, не было шансов. То же касалось и первых 27 секунд полета. На следующих семнадцати шансы на спасение были, но мизерные. Однако обошлось. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Вскоре ТАСС сообщило всему миру, что Советский Союз впервые в человеческой истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле.


За 16 витков, которые и составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.

На шестнадцатом витке корабль начал готовиться к посадке, и тут с "Восходом-1" пропала связь. Восстановить ее так и не удалось, и напряжение отпустило всех причастных к полету только тогда, когда начальник службы поиска генерал-лейтенант Александр Кутасин сообщил: его подчиненные видят спускаемый аппарат, медленно опускающийся на парашютах! А вскоре поступило и сообщение от пилота поискового Ил-14, который нашел место приземления капсулы "Восхода-1", а рядом с нею троих машущих руками космонавтов.

Фото: histrf.ru

Тогда существовала традиция: как только приземлившиеся космонавты оказывались на Байконуре, их сразу же поздравлял по телефону Никита Хрущев. Но не в этот раз. Поздравлений члены экипажа "Восхода-1" дождались только на пятый день. И случилось это не на космодроме, а уже в Москве, во время вручения наград - Золотых Звезд Героев Советского Союза и орденов Ленина. И не от Хрущева, а от нового первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Пока они были в космосе, а потом ждали возвращения в столицу, произошел самый настоящий политический переворот, закончившийся смещением Никиты Хрущева со всех руководящих постов.

Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным - впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. А вот пилотируемые полеты остальных "Восходов" так и не состоялись. Хотя на них возлагали большие надежды. Среди экипажей этих кораблей должен был быть первый женский, причем одной из космонавток предстояло выйти в открытый космос. Экипажам других кораблей предстояло поставить эксперимент по созданию искусственной силы тяжести, опробовать "космический мотоцикл" и даже провести первую в мире хирургическую операцию на орбите! Но все эти планы так и остались невыполненными: после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".

