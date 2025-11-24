84 года назад по льду Ладожского озера была проложена "Дорога жизни" в блокадный Ленинград
На лед выехала первая колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА 388-го отдельного автомобильного батальона. Утром следующего дня они выехали из поселка Кобона обратно, везя продовольствие в осажденный город. Всего за самую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов работавшие на "Дороге жизни" водители доставили в Ленинград 361 тысячу тонн грузов, в том числе 262 тысячи тонн продовольствия, и вывезли полмиллиона людей - в основном женщин и детей", - пишет iz.ru.
Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев
84 года назад, 16 ноября 1941 года, дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова удалось отразить попытку прорыва немецких танков на Москву у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. Этот момент стал переломным в битве за Москву, пишет агентство Sputnik.
Как пишет РИА Новости, германское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун", которой предусматривалось расчленение обороны советских войск тремя ударами танковых группировок, окружение и уничтожение их в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.
"12 октября государственный Комитет обороны создал вокруг столицы Московскую зону обороны. Со всех концов страны спешили к Москве эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами. Новые части и соединения буквально с колес вступали в бой (...) Среди новых соединений Красной армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Она формировалась после начала войны в Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Бишкек, Киргизия). Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась сверх плана. В нее призывались главным образом жители Казахстана, а также частично Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40% состояло из казахов, 30% бойцов - русские и столько же - представители еще 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30-35 лет, не имели ни боевого опыта, ни военной подготовки, но их командир Панфилов был опытным военачальником, воевавшим в Первую мировую (1914-1918), а затем и в Гражданскую войны (1917-1922)", - сообщает агентство.
Как пишет Sputnik, уже при переброске дивизии под Москву, генерал Панфилов показал, насколько грамотным военачальником и тактиком он являлся.
"Получив назначение, в первую очередь к месту предстоящих боев он отправил командиров подразделений. У них уже были карты, на которые генерал нанес месторасположение частей. С прибытием основных сил на линию фронта, это позволяло существенно экономить время и перемещать солдат более оперативно. Именно благодаря этому, к моменту начала тяжелейших боев за Москву, фашистам не удалось совершить прорыва ни с ходу, ни впоследствии", - говорится в информации.
16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву.
"После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю дивизию генерала Ивана Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. На участок всего полка наступало более 50 танков. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у железнодорожного разъезда Дубосеково, находившегося в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, и деревни Петелино. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым. Главный удар противник наносил на опорный пункт у Дубосеково, который находился на самом выгодном для наступления направлении, выводившем неприятеля в тыл дивизии. Его обороняли воины 2-го взвода 4-й роты, которые грамотно подготовились к встрече противника", - пишет РИА Новости.
В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага.
"Они отразили несколько атак противника, в которых танки шли волнами по 15-20 машин в группе. Панфиловцы уничтожили свыше 10 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. В результате этого боя германские части были задержаны более чем на шесть часов и не сумели в тот день прорвать оборону дивизии у Дубосеково. Задержка продвижения противника даже на несколько часов позволила другим частям Красной армии занять более удобные позиции, лучше их оборудовать, подтянуть резервы. Это позднее сыграло свою роль и при подготовке контрнаступления", - рассказывает источник.
По словам внучки генерала Панфилова Алуы Байкадамовой, несмотря на то что Великая Отечественная завершилась 80 лет назад, многие документы по панфиловцам все еще находятся в архивах под грифом "Секретно". Там есть еще немало важных деталей о бессмертном подвиге советских солдат у разъезда Дубосеково.
"Для чего нам нужно открыть архивы и снять гриф секретности? Чтобы убрать досужие разговоры о том, сколько было панфиловцев, был ли бой и подвиг, и так далее. Вероятно, закрыты они потому до сих пор, что те, кто принял там первый бой, были практически смертники и надо об этом помнить", - цитирует Байкадамову Sputnik.
В ближайшее время Байкадамова намерена обратиться с письмом на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой о том, чтобы в память о Панфиловской дивизии 16 ноября официально объявили Днем мужества казахстанских воинов.
190 лет назад родился ученый-этнограф и путешественник Чокан Валиханов
С самого раннего детства Чокан проявил сильную тягу к знаниям, увлеченно слушал старших, рассказывавших исторические предания. Ему разрешалось присутствовать при беседах степных биев и слушать песни акынов. Одним из детских увлечений Чокана было рисование, зарисовки с натуры. Этому искусству он научился у русских художников-топографов и геодезистов, подолгу проживавших в Кусмурунской крепости, в семье Валихановых. Изначально он использовал тушь и карандаш, но позже стал рисовать и акварелью. Таким образом, работы Чокана стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем. Рисование обостряло его наблюдательность, в то же время оно отвечало его эстетическим потребностям, ибо он уже в раннем возрасте производил первые записи казахского народного эпоса в Кусмуруне, что, вполне возможно, помогли визуализации событий на бумаге. В дальнейшем он берет в привычку изображать в своих дневниках то, что видел вокруг, и сохранил ее на всю жизнь. Среди обширных материалов, собранных Чоканом Валихановым, значительное место занимают его зарисовки карандашом и тушью, где запечатлены флора и фауна мест его пребываний, воспроизведены типы жителей Кыргызского края и Восточного Туркестана и их занятия. В свои альбомы он зарисовывал этнографические предметы и жанровые сюжеты, чертил планы, схемы и маршруты. Они как бы продолжают зарисовки в дневниковых записях, сделаны словно небрежно, но очень точно. В формировании его мировоззрения большую роль сыграли и ссыльные декабристы, нередко гостившие в их доме. Они пробудили в любознательном мальчике неподдельный интерес к науке, литературе и искусству, а также западным демократическим ценностям. Годы наиболее интенсивного духовного становления личности Чокана связаны с Омским кадетским корпусом, считавшимся в то время одним из лучших учебных заведений Западной Сибири, куда в возрасте 12 лет его отправляют на учебу. С первых лет учебы юного кадета выделяли прилежание в учебе и строгая дисциплина. В годы учебы он подружился с Григорием Потаниным, ставшим впоследствии выдающимся русским ученым и общественным деятелем. Чокан с огромным интересом изучал военные и общеобразовательные дисциплины. Здесь же заметно углубил знания в области восточных языков. Многих сверстников он превосходил в учебе", - говорится в публикации.
Сегодня 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
В Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии
Ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, которое развернуло совместную системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств. Сейчас такую деятельность осуществляет правопреемник этой организации - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество", - говорится в приветственном письме президента России Владимира Путина.
По линии Россотрудничества реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа России за рубежом, по популяризации русского языка, отечественной науки. Тем самым усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене и укрепляют взаимодействие с единомышленниками и союзниками с целью построения справедливого, демократичного, многополярного мира", - отметил президент России.
Мы ищем вместе с миром пути справедливости, пытаемся преодолеть новые формы колониализма, освободиться от старых шаблонов и предрассудков. Но, к сожалению, мы снова видим попытки переписать историю, оправдать тех, кого история уже осудила, реабилитировать фашизм, нацизм, особенно горько говорить об этом в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую пережил советский народ. Россия помнит этот подвиг, и мы никогда не позволим, чтобы он был забыт. Именно поэтому мы сегодня должны говорить друг с другом, слушать друг друга, садиться за стол, искать точки соприкосновения, а не то, что нас разделяет", - выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
100-лет со дня рождения Алии Молдагуловой: в Алматы состоялся казахстанско-российский телемост
Сегодня мы объединены не только общей историей, но и нашим желанием сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их примеры вдохновляют подрастающее поколение стремиться к высоким идеалам и защищать ценности, которые сделали наши народы сильнее. Ваше участие в этом событии является важным шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - отметила консул Наталия Сорокина.
Участники не только выступали с докладами, они делились своим видением жизни, судеб, характеров и подвигов этих великих казахстанских девушек. Школьники Казахстана и России - практически ровесники Алии и Маншук - представили трогательные театральные постановки, читали стихи о героинях. А еще - рассказывали о своих предках-фронтовиках, размышляли о мужестве и героизме, без пафоса, с искренним уважением к тем, кто отстоял мир", - уточнили в генконсульстве.
Этот телемост, организованный Алматинским областным славянским движением при поддержке генерального консульства РФ в Алматы, дал уникальную возможность для диалога представителям разных поколений. И этот живой разговор показал, что память об Алие и Маншук, как и об остальных героях Великой отечественной, будет жить в наших душах вечно", - говорится в сообщении.
Дипломатическим отношениям Казахстана и России сегодня исполняется 33 года
Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры, развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельством тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении дипведомства.
61 год назад стартовал первый в мире трехместный космический корабль "Восход-1"
О чем говорил президент Казахстана на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН
Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека. Но мы также должны признать правду: мир вокруг нас претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону. Именно поэтому Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом надежды для миллионов людей по всей планете. Эта историческая встреча - уникальная возможность вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям нашей универсальной и поистине незаменимой Организации", - сказал Токаев.
В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру. Нынешнее поколение лидеров не имеет права на бездействие, поскольку будущим поколениям придется заплатить за это гораздо более высокую цену. В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - подчеркнул глава государства.
Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности на основе ротации. Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", - отметил президент.
Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - отметил Токаев.
Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними - и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир", - сказал президент.
Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", - сказал Токаев.
Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира", - добавил президент РК.
Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН. Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие. Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду", - сказал Токаев.
Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла. Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы", - отметил президент.
Однако это разделение - не данность и не судьба. Это политический выбор. Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций. Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма. Когда политические лидеры делают безответственные заявления или предпринимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру. Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии. Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права", - подчеркнул глава государства.
Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов. Наша приверженность принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем нашей государственной политики", - сказал Токаев.
Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", - отметил он.
Центральноазиатская пятерка" укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности.
Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении", - сказал Токаев.
Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом. В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit. Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения", - отметил он.
В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию "Таза Қазақстан". Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению", - добавил глава государства.
Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции. Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ", - сказал Токаев.
Наша стратегическая цель - в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу. Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране. Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития. Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате", - уточнил он.
Однако ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах. Именно поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессиональным образованием. Исходя из этого, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий", - сказал Токаев.
В условиях глобальной турбулентности мы проводим смелую политику преобразований с целью построения Справедливого Казахстана. За последние три года были проведены беспрецедентные для нашего региона политические и экономические реформы. В ходе общенационального референдума был утвержден однократный семилетний президентский срок, что укрепило демократическую подотчетность. Мы придерживаемся формулы "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Руководствуясь стремлением модернизировать Казахстан, я также предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного парламента. Наша цель - постоянное совершенствование политической системы для повышения ее прозрачности, эффективности и соответствия запросам общества", - сказал Токаев.
Мы считаем, что только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может обеспечить общественный порядок и защитить права всех граждан. Это создает благоприятные условия для международных инвестиций, торгового сотрудничества и динамичного развития страны в более широком контексте. Защита интересов законопослушных граждан - наш главный приоритет, основанный на справедливости, подотчетности и взаимном уважении", - добавил глава государства.
Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим наши усилия, направленные на обеспечение долгосрочного роста. Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергетического партнерства", - проинформировал президент.
Сельское хозяйство является еще одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения. Мы продолжим наше сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации нашей внешней торговли, обеспечения ее большей инклюзивности и устойчивости", - сказал президент РК.
Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор - баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война. Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций - маяк мира, справедливости и сотрудничества", - заключил Токаев.
