16.11.2025, 12:57 18401
Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
84 года назад, 16 ноября 1941 года, дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова удалось отразить попытку прорыва немецких танков на Москву у разъезда Дубосеково на Волоколамском шоссе. Этот момент стал переломным в битве за Москву, пишет агентство Sputnik.
Как пишет РИА Новости, германское командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием "Тайфун", которой предусматривалось расчленение обороны советских войск тремя ударами танковых группировок, окружение и уничтожение их в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска. Затем подвижными группами охватить Москву с севера и юга и во взаимодействии с войсками, наступавшими с фронта, овладеть ею.
"12 октября государственный Комитет обороны создал вокруг столицы Московскую зону обороны. Со всех концов страны спешили к Москве эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами. Новые части и соединения буквально с колес вступали в бой (...) Среди новых соединений Красной армии выделялась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Она формировалась после начала войны в Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Бишкек, Киргизия). Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась сверх плана. В нее призывались главным образом жители Казахстана, а также частично Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40% состояло из казахов, 30% бойцов - русские и столько же - представители еще 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30-35 лет, не имели ни боевого опыта, ни военной подготовки, но их командир Панфилов был опытным военачальником, воевавшим в Первую мировую (1914-1918), а затем и в Гражданскую войны (1917-1922)", - сообщает агентство.
Как пишет Sputnik, уже при переброске дивизии под Москву, генерал Панфилов показал, насколько грамотным военачальником и тактиком он являлся.
"Получив назначение, в первую очередь к месту предстоящих боев он отправил командиров подразделений. У них уже были карты, на которые генерал нанес месторасположение частей. С прибытием основных сил на линию фронта, это позволяло существенно экономить время и перемещать солдат более оперативно. Именно благодаря этому, к моменту начала тяжелейших боев за Москву, фашистам не удалось совершить прорыва ни с ходу, ни впоследствии", - говорится в информации.
16 ноября 1941 года началось новое германское наступление на Москву.
"После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на 316-ю дивизию генерала Ивана Панфилова силами 2-й и 11-й танковых дивизий. На участок всего полка наступало более 50 танков. Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у железнодорожного разъезда Дубосеково, находившегося в семи километрах юго-восточнее Волоколамска, и деревни Петелино. Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым. Главный удар противник наносил на опорный пункт у Дубосеково, который находился на самом выгодном для наступления направлении, выводившем неприятеля в тыл дивизии. Его обороняли воины 2-го взвода 4-й роты, которые грамотно подготовились к встрече противника", - пишет РИА Новости.
В течение четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага.
"Они отразили несколько атак противника, в которых танки шли волнами по 15-20 машин в группе. Панфиловцы уничтожили свыше 10 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг воинов, в том числе и Василий Клочков, пали смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. В результате этого боя германские части были задержаны более чем на шесть часов и не сумели в тот день прорвать оборону дивизии у Дубосеково. Задержка продвижения противника даже на несколько часов позволила другим частям Красной армии занять более удобные позиции, лучше их оборудовать, подтянуть резервы. Это позднее сыграло свою роль и при подготовке контрнаступления", - рассказывает источник.
По словам внучки генерала Панфилова Алуы Байкадамовой, несмотря на то что Великая Отечественная завершилась 80 лет назад, многие документы по панфиловцам все еще находятся в архивах под грифом "Секретно". Там есть еще немало важных деталей о бессмертном подвиге советских солдат у разъезда Дубосеково.
"Для чего нам нужно открыть архивы и снять гриф секретности? Чтобы убрать досужие разговоры о том, сколько было панфиловцев, был ли бой и подвиг, и так далее. Вероятно, закрыты они потому до сих пор, что те, кто принял там первый бой, были практически смертники и надо об этом помнить", - цитирует Байкадамову Sputnik.
В ближайшее время Байкадамова намерена обратиться с письмом на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой о том, чтобы в память о Панфиловской дивизии 16 ноября официально объявили Днем мужества казахстанских воинов.
новости по теме
10.11.2025, 16:30 93156
190 лет назад родился ученый-этнограф и путешественник Чокан Валиханов
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
190 лет назад, в ноябре 1835 года, в ауле Кусмурын Аманкарагайского округа (ныне аул Кунтимес, Сарыкольский район, Костанайская область, Казахстан) родился ученый-этнограф, географ, путешественник, фольклорист и просветитель-демократ Чокан Валиханов, передает корреспонденте агентства.
При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед-Ханафия. Позже придуманное его матерью Зейнеп Шормановой ласкательное прозвище Чокан превратилось затем во всеми признанное имя. Его детские годы прошли в живописных местах - Кусмуруне и Сырымбете, пишет институт истории и этнологии имени Валиханова.
С самого раннего детства Чокан проявил сильную тягу к знаниям, увлеченно слушал старших, рассказывавших исторические предания. Ему разрешалось присутствовать при беседах степных биев и слушать песни акынов. Одним из детских увлечений Чокана было рисование, зарисовки с натуры. Этому искусству он научился у русских художников-топографов и геодезистов, подолгу проживавших в Кусмурунской крепости, в семье Валихановых. Изначально он использовал тушь и карандаш, но позже стал рисовать и акварелью. Таким образом, работы Чокана стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем. Рисование обостряло его наблюдательность, в то же время оно отвечало его эстетическим потребностям, ибо он уже в раннем возрасте производил первые записи казахского народного эпоса в Кусмуруне, что, вполне возможно, помогли визуализации событий на бумаге. В дальнейшем он берет в привычку изображать в своих дневниках то, что видел вокруг, и сохранил ее на всю жизнь. Среди обширных материалов, собранных Чоканом Валихановым, значительное место занимают его зарисовки карандашом и тушью, где запечатлены флора и фауна мест его пребываний, воспроизведены типы жителей Кыргызского края и Восточного Туркестана и их занятия. В свои альбомы он зарисовывал этнографические предметы и жанровые сюжеты, чертил планы, схемы и маршруты. Они как бы продолжают зарисовки в дневниковых записях, сделаны словно небрежно, но очень точно. В формировании его мировоззрения большую роль сыграли и ссыльные декабристы, нередко гостившие в их доме. Они пробудили в любознательном мальчике неподдельный интерес к науке, литературе и искусству, а также западным демократическим ценностям. Годы наиболее интенсивного духовного становления личности Чокана связаны с Омским кадетским корпусом, считавшимся в то время одним из лучших учебных заведений Западной Сибири, куда в возрасте 12 лет его отправляют на учебу. С первых лет учебы юного кадета выделяли прилежание в учебе и строгая дисциплина. В годы учебы он подружился с Григорием Потаниным, ставшим впоследствии выдающимся русским ученым и общественным деятелем. Чокан с огромным интересом изучал военные и общеобразовательные дисциплины. Здесь же заметно углубил знания в области восточных языков. Многих сверстников он превосходил в учебе", - говорится в публикации.
В 1853 году в возрасте 18 лет Чокан окончил кадетский корпус корнетом по армейской кавалерии, затем определен офицером 6-го кавполка Сибирского казачьего войска. Чокан в 6-м кавполке служил, фактически он был оставлен при генерал-губернаторе Западной Сибири, а через год назначен адъютантом генерала Густава Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными районами Казахстана. Одновременно по линии главного управления края на Чокана Валиханова была возложена должность офицера особых поручений. Чокан был близко знаком с великим русским писателем Федором Достоевским, отбывавшим каторгу в Омской крепости в 1854 году в Омске.
В 1854-1857 годах Чокан принимает энергичное участие в решении вопроса о присоединении казахов Старшего жуза и кыргызских племен бугу, сарыбагыш и солту к России. Одновременно он начинает усиленно изучать духовную культуру этих народов.
В 1855 году Чокан принимает участие в поездке генерала Густафа Гасфорта и совершает большое путешествие по Центральному Казахстану, Семиречью и Тарбагатаю. Оно положило начало глубокому научному изучению Валихановым истории казахского народа и его быта. В том же году он принимает участие в крупной военно-научной экспедиции, организованной под руководством полковника Михаила Хоментовского. Чокан два месяца находился среди кыргызов, в бассейне озера Иссык-Куль. Там он решил задачу примирения кыргызских родов бугу и сарыбагыш, заодно собирал разные сведения, преимущественно изучая предания и язык кыргызов, принял участие в съемке Иссык-Куля, в результате которой на новой карте были изменены форма и контуры его берегов, собрал орнитологическую и энтомологическую коллекцию, составил гербарий, изучил флору и фауну Семиречья и Иссык-Куля. По результатам командировки молодой корнет был поощрен наградой, а в 1856 году ему присваивается следующий чин поручика.
В начале августа 1856 года Валиханов направляется в Кульджу. По пути он посещает ряд пограничных пунктов западного Китая. Ему предстоит выполнить сложную дипломатическую миссию, связанную с решением спорных пограничных вопросов и установлением нормальных торговых отношений с Китаем. Это важное поручение было им выполнено превосходно. После ряда совещаний с китайскими сановниками в Кульдже удалось наладить торговые отношения и восстановить дружеские связи между обоими государствами.
В 1857 году Валиханов вновь совершил поездку к алатауским кыргызам, на этот раз для наблюдения за ходом дел в частях Западного Китая, прилежащих к южной границе российских владений, в связи с волнениями в Кашгаре. Эта поездка являлась для казахского ученого по существу пробным шагом перед его знаменитой экспедицией в Кашгар. В ходе миссии молодой исследователь впервые обратил внимание на знаменитый кыргызский эпос "Манас". Результатами трех путешествий Чокана стали талантливо написанные им путевые очерки "Дневник поездки на Иссык-Куль", "Западная провинция Китайской империи и Кульджа" и "Записки о киргизах".
Зиму 1856 года Чокан проводит исключительно в областном архиве Западной Сибири, где глубоко изучает все восточные источники, касающиеся кыргызов. 27 февраля 1857 года Чокан Валиханов по рекомендации Петра Семенова-Тян-Шанского избирается в состав действительных членов Русского географического общества, что означало признание заслуг молодого казахского ученого.
В 1858-1859 годы он совершает свою знаменитую поездку в Кашгарию, создавшую ему славу отважного путешественника. После Марко Поло и иезуита Гоеса он первый проник в Кашгарию. Изучив географию, историю, политическое устройство, особенности культуры и быта этой почти неизвестной тогда в Европе страны, Валиханов внес существенный вклад в научное исследование Восточного Туркестана. Поездка эта была очень опасна, - из-за непрекращающейся национально-освободительной войны автохтонных народов этого края против китайской власти в течение ряда лет здесь не было устойчивой власти, и в стране царил беспорядок, сдобренный подозрительными отношениями местных властей ко всему иностранному.
В 1862-1864 годах он принимал активное участие в жизни казахского общества, вел деятельную борьбу против казахской аристократии и реакционного чиновничества, отстаивал интересы бедноты, составлял проекты развития просвещения, административной и судебной реформы, которые, по его мнению, должны были обуздать феодалов и улучшить положение трудящихся масс. Столь напряженную работу он вел, несмотря на туберкулез, подтачивающий его организм.
Вскоре Чокан Валиханов уезжает в Омск, где принимает участие в работе юридической комиссии областного правления и занимался вопросами казахской судебной реформы. Весной 1864 года Чокан был приглашен в военную экспедицию генерала Черняева, в задачу которой входило присоединение Южного Казахстана к России. Валиханов был специально командирован, чтобы обеспечить переговоры с местным населением.
Архивные документы, в том числе оживленная переписка между Чоканом и начальником Алатавского округа и казахов Старшего жуза генералом Колпаковским, где речь идет о ходе восстания дунган в Западном Китае, о брожении среди местного населения Восточного Туркестана, в том числе о настроениях среди казахов Семиречья дают понять, что Чокан, находясь в приграничном с Китаем Алтын-Емеле, выполнял специальные задания царской администрации, создает здесь довольно разветвленную агентурную сеть, которую сам как-то назвал "агентством", то есть приграничное место, где он проживал, стало связующим звеном между Россией и Синьцзяном. Последние изыскания показывают, что он мог уехать из Зачуйского отряда в связи с разразившемся в те дни восстанием дунган в Урумчи. Во всяком случае, за несколько месяцев до своей смерти он числился на службе по Генштабу и по Азиатскому департаменту. Также есть сведение, что Чокан Черняевым был представлен к чину ротмистра за отличие в делах с кокандцами.
Штабс-ротмистр Русской армии и казахский султан Чокан Чингизович Валиханов скончался в ауле Тезека у перевала Алтын-Эмель, нынешней Алматинской области 10 апреля 1865 года, не дожив и до тридцати лет.
Сейчас в честь Валиханова названы улицы многих казахстанских городов, населенных пунктов. Ему сооружены памятники в Алматы, Кокшетау, Семее, Павлодаре, Омске, его имя носят Институт истории и этнологии МОН РК, государственный университет в Кокшетау, кадетский корпус Министерства обороны РК, расположенный в Щучинске. В Кокшетауском государственном университете имени Чокана Валиханова ежегодно проводятся "Чокановские чтения".
Также в селе Сырымбет Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт музей и реконструирована усадьба Валихановых "Сырымбет".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
07.11.2025, 08:41 163966
Сегодня 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть
Рассказать друзьям
108 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.
День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название - День Великой Октябрьской социалистической революции.
В течение всей советской эпохи 7 ноября был "красным днем календаря", то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза.
В некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.
В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.
Октябрьская революция 1917 года положила начало коренному изменению государственного строя в России, а также многовековому укладу жизни народов, проживающих на территории страны. В результате стала меняться и политическая система мира. Появились государства, в основе внутренней политики которых лежали заботы об улучшении жизни широких масс. И речь здесь идет не только о странах Азии, а затем и Восточной Европы, ориентировавшихся на советскую модель. Революция дала сигнал всему капиталистическому миру о необходимости необратимых изменений в социальной сфере. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие человечества.
Историческая справка
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года под руководством Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов началось вооруженное выступление рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. В тот же день в здании Смольного института, где размещались Петроградский совет и ВРК, был открыт II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, большинство участников которого были членами Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) РСДРП и Партии левых социалистов-революционеров (левые эсеры).
В ночь на 8 ноября восставшие под руководством секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко захватили Зимний дворец - резиденцию временного правительства Российской республики и арестовали его министров. Участники съезда одобрили свержение временного правительства, провозгласили установление в стране советской власти и сформировали новый высший орган государственного управления - Совет народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым).
В советской стране с 1918 года праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Поскольку в феврале 1918 года в России был введен григорианский календарь, первая же годовщина стала отмечаться 7 ноября. В этот день в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск, была заложена традиция отмечать главный праздник советского государства ежегодным военным парадом (самым памятным стал парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с площади уходили на фронт).
С 1927 года в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года праздник отмечался два дня - 7 и 8 ноября. Для миллионов людей в мире 7 ноября - символ торжества социальной справедливости, победы прогрессивных идей, подлинного народовластия и построения социализма.
По материалам ТАСС и информационных источников
28.10.2025, 14:13 235036
В Москве состоялся Международный форум в честь 100-летия народной дипломатии
Фото: Россотрудничество
Рассказать друзьям
Международный форум сотрудничества, посвященный столетнему юбилею института народной дипломатии, прошел в Москве, передает корреспондент агентства.
Ровно век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, которое развернуло совместную системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств. Сейчас такую деятельность осуществляет правопреемник этой организации - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств и соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество", - говорится в приветственном письме президента России Владимира Путина.
Он подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку, Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран.
По линии Россотрудничества реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа России за рубежом, по популяризации русского языка, отечественной науки. Тем самым усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов России на международной арене и укрепляют взаимодействие с единомышленниками и союзниками с целью построения справедливого, демократичного, многополярного мира", - отметил президент России.
Форум объединил более двух тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более чем 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Темами обсуждения стали сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, преодоление проблем, которые испытывает человечество: голод, безграмотность, бесправие и другие.
Мы ищем вместе с миром пути справедливости, пытаемся преодолеть новые формы колониализма, освободиться от старых шаблонов и предрассудков. Но, к сожалению, мы снова видим попытки переписать историю, оправдать тех, кого история уже осудила, реабилитировать фашизм, нацизм, особенно горько говорить об этом в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которую пережил советский народ. Россия помнит этот подвиг, и мы никогда не позволим, чтобы он был забыт. Именно поэтому мы сегодня должны говорить друг с другом, слушать друг друга, садиться за стол, искать точки соприкосновения, а не то, что нас разделяет", - выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
24.10.2025, 18:01 270896
100-лет со дня рождения Алии Молдагуловой: в Алматы состоялся казахстанско-российский телемост
Фото: генконсульство России в Алматы
Рассказать друзьям
В генеральном консульстве России в Алматы прошел казахстанско-российский телемост, приуроченный к 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Алии Молдагуловой, сообщает пресс-служба генконсульства.
Сегодня мы объединены не только общей историей, но и нашим желанием сохранить память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Их примеры вдохновляют подрастающее поколение стремиться к высоким идеалам и защищать ценности, которые сделали наши народы сильнее. Ваше участие в этом событии является важным шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", - отметила консул Наталия Сорокина.
По информации пресс-службы, главной темой онлайн-встречи стали личности двух легендарных девушек-казашек. В частности, 23 октября отмечалось 98-летие Маншук Маметовой, а 25-го - 100-летие Алии Молдагуловой.
Участники не только выступали с докладами, они делились своим видением жизни, судеб, характеров и подвигов этих великих казахстанских девушек. Школьники Казахстана и России - практически ровесники Алии и Маншук - представили трогательные театральные постановки, читали стихи о героинях. А еще - рассказывали о своих предках-фронтовиках, размышляли о мужестве и героизме, без пафоса, с искренним уважением к тем, кто отстоял мир", - уточнили в генконсульстве.
Кроме того, участники совершили виртуальные экскурсии памяти к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы, к мемориалу героиням в Новосокольническом районе Псковской области и в Мемориальный музей героя Советского Союза Алии Молдагуловой.
Этот телемост, организованный Алматинским областным славянским движением при поддержке генерального консульства РФ в Алматы, дал уникальную возможность для диалога представителям разных поколений. И этот живой разговор показал, что память об Алие и Маншук, как и об остальных героях Великой отечественной, будет жить в наших душах вечно", - говорится в сообщении.
В онлайн-встрече участвовали представители Алматинского областного славянского движения, Актюбинского мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, библиотек Псковской и Актюбинской области, старшеклассники из школ Псковской и Алматинской области и области Жетысу.
22.10.2025, 12:06 283726
Дипломатическим отношениям Казахстана и России сегодня исполняется 33 года
Рассказать друзьям
Сегодня исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает посольство Казахстана в России.
Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры, развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельством тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении дипведомства.
Там подчеркнули, что общая многовековая история, географическая, духовная близость и взаимное доверие являются уникальным преимуществом и залогом для дальнейшего развития дружеских отношений между странами.
12.10.2025, 20:20 338456
61 год назад стартовал первый в мире трехместный космический корабль "Восход-1"
Фото: histrf.ru
Рассказать друзьям
61 год назад, 12 октября 1964 года, ракета-носитель с кораблем "Восход-1" стартовала с Байконура, пишет history.ru.
Опаснее всего были момент запуска и первые сорок четыре секунды полета. Из-за отсутствия скафандров и катапульт спасти экипаж, если бы на старте случилась авария, не было шансов. То же касалось и первых 27 секунд полета. На следующих семнадцати шансы на спасение были, но мизерные. Однако обошлось. В строго назначенное время космический корабль "Восход-1" вышел на свою орбиту. Вскоре ТАСС сообщило всему миру, что Советский Союз впервые в человеческой истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле.
За 16 витков, которые и составили суточный полет первого "Восхода", его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио. На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.
На шестнадцатом витке корабль начал готовиться к посадке, и тут с "Восходом-1" пропала связь. Восстановить ее так и не удалось, и напряжение отпустило всех причастных к полету только тогда, когда начальник службы поиска генерал-лейтенант Александр Кутасин сообщил: его подчиненные видят спускаемый аппарат, медленно опускающийся на парашютах! А вскоре поступило и сообщение от пилота поискового Ил-14, который нашел место приземления капсулы "Восхода-1", а рядом с нею троих машущих руками космонавтов.
Тогда существовала традиция: как только приземлившиеся космонавты оказывались на Байконуре, их сразу же поздравлял по телефону Никита Хрущев. Но не в этот раз. Поздравлений члены экипажа "Восхода-1" дождались только на пятый день. И случилось это не на космодроме, а уже в Москве, во время вручения наград - Золотых Звезд Героев Советского Союза и орденов Ленина. И не от Хрущева, а от нового первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Пока они были в космосе, а потом ждали возвращения в столицу, произошел самый настоящий политический переворот, закончившийся смещением Никиты Хрущева со всех руководящих постов.
Вслед за "Восходом-1", который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел "Восход-2". Этот полет тоже был уникальным - впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. А вот пилотируемые полеты остальных "Восходов" так и не состоялись. Хотя на них возлагали большие надежды. Среди экипажей этих кораблей должен был быть первый женский, причем одной из космонавток предстояло выйти в открытый космос. Экипажам других кораблей предстояло поставить эксперимент по созданию искусственной силы тяжести, опробовать "космический мотоцикл" и даже провести первую в мире хирургическую операцию на орбите! Но все эти планы так и остались невыполненными: после смерти Сергея Королева в 1966 году программа "Восхода" была отменена в пользу космических кораблей "Союз".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
24.09.2025, 10:48 446311
О чем говорил президент Казахстана на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он обозначил ключевые глобальные вызовы и призвал к укреплению роли ООН, сообщила пресс-служба Акорды.
Реформа Организации Объединенных Наций и Совета безопасности
Президент РК отметил, что на протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества.
Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека. Но мы также должны признать правду: мир вокруг нас претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону. Именно поэтому Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом надежды для миллионов людей по всей планете. Эта историческая встреча - уникальная возможность вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям нашей универсальной и поистине незаменимой Организации", - сказал Токаев.
Он отметил, что серьезные нарушения международного права стали "новой нормой", подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами.
В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру. Нынешнее поколение лидеров не имеет права на бездействие, поскольку будущим поколениям придется заплатить за это гораздо более высокую цену. В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - подчеркнул глава государства.
По его мнению, центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета безопасности.
Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете безопасности на основе ротации. Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех", - отметил президент.
Прежде всего, по его словам, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае ООН будет обречена вечно устранять последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.
Восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности
Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - отметил Токаев.
По его мнению, миру нужен новый консенсус, основанный на доверии, открытости и общей ответственности.
Сегодня мы сталкиваемся с тревожной реальностью: рушатся договоры об ограничении вооружений, а вместе с ними - и основы стратегической стабильности. В 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,7 триллиона долларов. Насилие обходится человечеству почти в 20 триллионов долларов. Поэтому восстановление надежной глобальной архитектуры безопасности должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества. Мы выступаем за возобновление диалога на высоком уровне между ядерными державами и за активизацию многосторонних действий, направленных на значительное снижение угрозы применения ядерного оружия. В более широком плане мы должны приступить к сложной работе по искоренению воинственного менталитета. Мы можем сделать это, внимательно отслеживая, сколько наши страны инвестируют в мир", - сказал президент.
Он сообщил, что Казахстан готов принять новый диалог по ядерному разоружению и нераспространению.
Мы можем сосредоточиться на неформальных всеобъемлющих дискуссиях, которые укрепят Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечат прогресс в реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Мы также призываем к реализации нашего предложения об учреждении Международного агентства по биологической безопасности", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан по-прежнему обеспокоен кризисом вокруг Украины, который продолжает наносить серьезный ущерб гражданским лицам, подрывать глобальное доверие и ослаблять международную безопасность.
Тем не менее, следует продолжать двусторонние и международные дипломатические усилия по разрешению данного конфликта, проявлять политическую гибкость, что отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Территориальные споры никогда не бывают легкими для разрешения, они требуют взаимной сдержанности и ответственности ради будущих поколений. Психология вражды затягивает всех участников конфликтов в пропасть, не оставляя шансов на достижение мира", - добавил президент РК.
Гуманитарный кризис в Газе достиг ужасающих масштабов, которые невозможно игнорировать.
Этот конфликт имеет сложные исторические корни. Мы не можем игнорировать первопричину этой вражды. Казахстан призывает к полной защите всех гражданских лиц и обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи в строгом соответствии с международным гуманитарным правом. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку решения на основе сосуществования двух государств при центральной роли ООН. Казахстан признает дипломатические инициативы, направленные на региональное примирение на Ближнем Востоке, включая Арабскую мирную инициативу, Нью-Йоркскую декларацию, Соглашения Авраама и другие. Они демонстрируют, что лидерство и политическая воля могут превратить разделение в сотрудничество и общую выгоду", - сказал Токаев.
Он приветствовал нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента Соединенных Штатов.
Это доказывает, что даже застарелые конфликты можно урегулировать с помощью дипломатии и здравого смысла. Руководствуясь этим принципом, Казахстан неизменно выступает за дипломатию вместо эскалации и за диалог вместо силы", - отметил президент.
По его словам, нынешняя геополитическая напряженность порой подталкивает некоторых лидеров к утверждению о неизбежности столкновения цивилизаций.
Однако это разделение - не данность и не судьба. Это политический выбор. Глобальные общественные блага, такие как наука, медицина, спорт, религия и культура, не должны становиться предметом геополитического раскола и санкций. Эти сферы человеческой деятельности объединяют нас под эгидой гуманизма. Когда политические лидеры делают безответственные заявления или предпринимают опрометчивые решения, манипулируя религией и идентичностью в целях политической выгоды, они фактически подрывают доверие и добрую волю в стремлении к миру. Политическое лидерство должно быть основано на взаимопонимании и уважении, а не на взаимной подозрительности и высокомерии. Толерантность и мудрость, являющиеся основой прочного мира, должны опираться на верховенство права", - подчеркнул глава государства.
Экономика и развитие транспортной и транзитной инфраструктуры
Мы наблюдаем растущую фрагментацию и политическую ангажированность инвестиционных потоков. В результате объем прямых иностранных инвестиций в мире в прошлом году сократился до 1,5 триллиона долларов. Казахстан решительно выступает за расширение международного сотрудничества в области инвестиций. За 30 лет Независимости в нашу экономику было привлечено более 400 миллиардов долларов. Наша приверженность принципам открытого рынка абсолютно тверда и останется краеугольным камнем нашей государственной политики", - сказал Токаев.
Расположенный в самом центре Евразии Казахстан призван играть ключевую роль в качестве логистического хаба, обслуживающего 80% всего сухопутного транзита между Азией и Европой.
Мы инвестируем десятки миллиардов долларов в транспортную и транзитную инфраструктуру, включая инициативу "Один пояс, один путь", транспортный коридор "Север-Юг" и Транскаспийский транзитный коридор. Казахстан продолжит развивать региональные цепочки поставок, которые являются сердцем формирующейся глобальной транспортной сети. К 2029 году мы планируем построить 5 тысяч километров новых железнодорожных линий", - отметил он.
Казахстан провозгласил Цели в области устойчивого развития одним из основных приоритетов своей национальной повестки дня, интегрировав их задачи в государственное планирование и формирование бюджета.
При поддержке Генерального секретаря ООН и государств-партнеров в Казахстане открыт новый Региональный центр Организации Объединенных Наций по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Сегодня Центральная Азия демонстрирует обновленное чувство единства и взаимного доверия, становясь активным участником международного мира и прогресса.
Центральноазиатская пятерка" укрепляет сотрудничество, доказывая, что региональная солидарность может быть мощной силой для развития и безопасности.
Это позволило нашему региону вести диалог с ключевыми глобальными партнерами в уникальном формате "Центральная Азия плюс".
Казахстан считает, что инклюзивное развитие Афганистана является залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Мы продолжаем оказывать поддержку афганскому народу посредством гуманитарной помощи и сотрудничества в области торговли, продовольственной безопасности, инфраструктуры и транспортного сообщения.
Климат и экология
Глава государства отметил, что прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов.
Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей.
Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении", - сказал Токаев.
Он отметил, что также стремительно мелеет Каспийское море.
Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом. В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit. Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения", - отметил он.
В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит.
В рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию "Таза Қазақстан". Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению", - добавил глава государства.
По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Президент РК призвал все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. Он предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты.
Развитие ИИ
Казахстан рассматривает искусственный интеллект не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества, отметил президент.
Однако, по его мнению, развитие ИИ несет в себе риски, в частности, углубление технологического, экономического и геополитического неравенства.
Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции. Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИи выразил готовность активно участвовать в работе этой платформы, чтобы обеспечить безопасность, инклюзивность и человекоцентричность в сфере ИИ.
Глава государства сообщил, что в Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован во все секторы экономики и государственные услуги. Базовая инфраструктура для реализации этого плана уже формируется, и казахстанская талантливая молодежь готова воплотить эти замыслы в реальность.
Наша стратегическая цель - в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу. Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране. Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития. Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате", - уточнил он.
Недавно в Казахстане был запущен самый мощный национальный суперкомпьютер.
Однако ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах. Именно поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессиональным образованием. Исходя из этого, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий", - сказал Токаев.
Внутренние реформы
В условиях глобальной турбулентности мы проводим смелую политику преобразований с целью построения Справедливого Казахстана. За последние три года были проведены беспрецедентные для нашего региона политические и экономические реформы. В ходе общенационального референдума был утвержден однократный семилетний президентский срок, что укрепило демократическую подотчетность. Мы придерживаемся формулы "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Руководствуясь стремлением модернизировать Казахстан, я также предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о создании однопалатного парламента. Наша цель - постоянное совершенствование политической системы для повышения ее прозрачности, эффективности и соответствия запросам общества", - сказал Токаев.
Он отметил, что главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего.
Мы считаем, что только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может обеспечить общественный порядок и защитить права всех граждан. Это создает благоприятные условия для международных инвестиций, торгового сотрудничества и динамичного развития страны в более широком контексте. Защита интересов законопослушных граждан - наш главный приоритет, основанный на справедливости, подотчетности и взаимном уважении", - добавил глава государства.
Он сообщил, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность.
Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим наши усилия, направленные на обеспечение долгосрочного роста. Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергетического партнерства", - проинформировал президент.
Он отметил, что изменение климата и "зеленая" повестка не могут быть приняты всеми странами, обладающими огромными энергетическими ресурсами, включая уголь, использование которого сегодня может быть значительно чище благодаря передовым технологиям. Именно поэтому Казахстан взял на себя обязательство провести декарбонизацию в течение 35 лет. Возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем.
Сельское хозяйство является еще одной движущей силой нашего развития с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал Казахстана оценивается в 12 миллионов тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения. Мы продолжим наше сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации нашей внешней торговли, обеспечения ее большей инклюзивности и устойчивости", - сказал президент РК.
Завершая выступление, глава государства заявил, что Казахстан будет твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за ее пределами.
Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор - баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война. Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций - маяк мира, справедливости и сотрудничества", - заключил Токаев.
08.09.2025, 14:38 598616
Новое министерство, АЭС и реформа парламента: о чем говорил Токаев в послании народу Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает корреспондент агентства.
Президент высказал предложение о создании в обозримом будущем в Казахстане однопалатного парламента.
Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять сенат, и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте", - пояснил президент.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности. Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра. Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики", - сообщил глава государства.
Кроме того, по его словам, новый закон о банках будет принят до конца года.
Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов. Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения", - сказал Токаев.
Кроме того, президент Казахстана отметил, что следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции в стране.
В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе. Для Казахстана энергетический переход - не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства. В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией "Росатом". Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС", - заявил глава государства.
Также он назвал постыдной ситуацию, которая творится сейчас на казахстанском рынке. По его словам, стопроцентное самообеспечение невозможно и не нужно. Но необходим конкретный план аграрного экспорта с учетом логистики ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотные маркетинговые стратегии.
Это задача не одного Минсельхоза, а ряда госорганов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами", - подчеркнул глава государства.
Помимо этого, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству внедрить единую цифровую систему учета миграционных потоков внутри страны и за рубежом.
Неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан. Наглядный пример - город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек, том числе в прошлом году - почти на 100 тысяч", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также высказался о снижении уровня Каспия.
Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС. Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами. В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков", - заявил глава государства.
Он также отметил, что недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий.
К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире. Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров. Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, - незаконная продажа и покупка воды на "черном рынке". Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды - почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость установить новые экологические и санитарно-гигиенические нормы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы показывает высокие темпы роста, в 2024 году было введено в строй 19 миллионов квадратных метра жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.Прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс. Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие", - заявил президент.
Кроме того, он анонсировал свое выступление на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа - Совета безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций", - добавил лидер Казахстана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.11.2025, 09:16Чем грозит исключение диабета из списка социально значимых болезней в Казахстане - мнение экспертов 16.11.2025, 12:5717671Сегодня 84-я годовщина подвига гвардейцев-панфиловцев 16.11.2025, 18:1710731Токаев: Время закрытых границ и изоляции осталось позади 16.11.2025, 19:238476Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма приняли в ООН 16.11.2025, 19:076721Иран заявил о прекращении обогащения урана 11.11.2025, 15:05404306Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 12.11.2025, 17:30Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты326636Ликвидация очага социальной напряженности в Алматы: зарегистрировано уголовное дело, на земли наложены аресты 13.11.2025, 16:47Факт сверхлимитного использования средств по БАКАД отсутствует - в Минтранспорта ответили на слова депутата о лишних расходах314626Факт сверхлимитного использования средств по БАКАД отсутствует - в Минтранспорта ответили на слова депутата о лишних расходах 13.11.2025, 17:19311646Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос до $1,4 млрд 11.11.2025, 13:58301756Случаи реализации бесплатных медикаментов выявлены в казахстанских аптеках 20.10.2025, 17:35419906Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414016Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 11.11.2025, 15:05404306Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 23.10.2025, 17:34394306Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность 24.10.2025, 17:46384366Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?