Сегодня 108-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции

Фото: Владимир Серов. Ленин провозглашает советскую власть

Рассказать друзьям

108 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов.





День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. До 1991 года день 7 ноября был главным праздником СССР и носил название - День Великой Октябрьской социалистической революции.





В течение всей советской эпохи 7 ноября был "красным днем календаря", то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза.





В некоторых бывших республиках СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября остается выходным днем и государственным праздником (но поменял название), в Беларуси он отмечается как День Октябрьской революции.





В ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю, а по старом стилю это произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года.





Октябрьская революция 1917 года положила начало коренному изменению государственного строя в России, а также многовековому укладу жизни народов, проживающих на территории страны. В результате стала меняться и политическая система мира. Появились государства, в основе внутренней политики которых лежали заботы об улучшении жизни широких масс. И речь здесь идет не только о странах Азии, а затем и Восточной Европы, ориентировавшихся на советскую модель. Революция дала сигнал всему капиталистическому миру о необходимости необратимых изменений в социальной сфере. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие человечества.









Историческая справка





7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года под руководством Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов началось вооруженное выступление рабочих, солдат городского гарнизона и матросов Балтийского флота. В тот же день в здании Смольного института, где размещались Петроградский совет и ВРК, был открыт II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, большинство участников которого были членами Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) РСДРП и Партии левых социалистов-революционеров (левые эсеры).





В ночь на 8 ноября восставшие под руководством секретаря ВРК Петроградского совета Владимира Антонова-Овсеенко захватили Зимний дворец - резиденцию временного правительства Российской республики и арестовали его министров. Участники съезда одобрили свержение временного правительства, провозгласили установление в стране советской власти и сформировали новый высший орган государственного управления - Совет народных комиссаров во главе с лидером большевиков Владимиром Лениным (Ульяновым).





В советской стране с 1918 года праздновалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Поскольку в феврале 1918 года в России был введен григорианский календарь, первая же годовщина стала отмечаться 7 ноября. В этот день в Москве на Красной площади состоялся торжественный проход войск, была заложена традиция отмечать главный праздник советского государства ежегодным военным парадом (самым памятным стал парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с площади уходили на фронт).





С 1927 года в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 26 октября 1927 года праздник отмечался два дня - 7 и 8 ноября. Для миллионов людей в мире 7 ноября - символ торжества социальной справедливости, победы прогрессивных идей, подлинного народовластия и построения социализма.



