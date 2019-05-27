В мае с Байконура запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М"

Москва. 25 мая. Kazakhstan Today - В конце мае запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с российским спутником связи "Ямал-601", изготовленным французским подразделением Thales Alenia Space, передает Kazakhstan Today.



"30 мая в 20:42 мск (17:42 UTC) запланирован пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Ямал-601". Ракета-носитель и разгонный блок обеспечивают выведение спутника максимальной массой 5422 кг на целевую орбиту с заданными параметрами", - уточнили в пресс-службе Роскосмоса.



По информации пресс-службы ведомства, "на космодроме Байконур продолжается плановая подготовка к пуску ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" с российским спутником связи "Ямал-601", изготовленным французским подразделением Thales Alenia Space для российского спутникового оператора АО "Газпром космические системы".



В настоящее время на космодроме проходит автономная подготовка ракеты-носителя, космического аппарата, разгонного блока "Бриз-М", переходной системы и головного обтекателя к последующей сборке в составе РКН.

Предстоящий пуск с космодрома Байконур с казахстанской стороны сопровождает обеспечение экологического мониторинга, в частности, отбор проб воздуха и почвы службами РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология".



В соответствии с графиком работ 14 мая завершились операции по заправке космического аппарата "Ямал-601" компонентами топлива. После выполнения заключительных электрических проверок "Ямал-601" доставят в зону сборки космической головной части (КГЧ).



На прошлой неделе российские и зарубежные специалисты успешно провели примерочные испытания переходной системы - адаптера, с помощью которой космический аппарат будет установлен на разгонный блок "Бриз-М". Результаты испытаний подтвердили механическую и электрическую совместимость переходной системы и космического аппарата.



Также была выполнена заправка баков высокого давления разгонного блока "Бриз-М" сжатыми газами. Ракета-носитель "Протон-М" собрана, прошла пневмоиспытания и подготовлена к проведению следующего комплекса электрических проверок.



Согласно плану работ, в ближайшее время должен начаться следующий этап пусковой кампании - сборка космической головной части ракеты космического назначения "Протон-М" в составе космического аппарата "Ямал-601", разгонного блока "Бриз-М", переходной системы, и головного обтекателя.



Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в Российской Федерации. "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.



Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.



Как сообщалось ранее, в апреле, после очередного старта сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане осуществили экологическое обследование мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной с космодрома Байконур.



4 апреля, в 17.01 по времени Астаны состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Союз-МС-11" №441. Пуск состоялся в штатном режиме.



Фрагменты первой ступени (боковые блоки) ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения № 49,70 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области. Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-2.1а", - проинформировали в пресс-службе ведомства.



В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Проводится отбор проб объектов окружающей среды, говорится в сообщении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства